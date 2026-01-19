< sekcia Zahraničie
Expanzia MOL-u do Srbska môže prospieť Fideszu v predvolebnej kampani
MOL získal srbskú spoločnosť NIS, informovali v pondelok srbské médiá a správu potvrdila aj Dedovičová Handanovičová.
TASR
Budapešť 19. januára (TASR) - Expanzia maďarskej spoločnosti MOL do Srbska je úspechom maďarskej diplomacie a mohla by byť užitočná pre vládnu stranu Fidesz v predvolebnej kampani. Podľa servera index.hu to konštatoval v pondelok politológ Attila Tibor Nagy, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
„Bolo urobené nepochybne dôležité oznámenie: Rusi predávajú svoj 56,15-percentný podiel v NIS a maďarský Mol získava podiel. Dôležitosť tejto záležitosti dokazuje fakt, že na medzinárodných rokovaniach pripravujúcich transakciu sa nezúčastnil len maďarský minister zahraničných vecí (Péter Szijjártó), ale aj samotný (maďarský premiér) Viktor Orbán, ktorý bol preto nedávno v Moskve. Mol sa teda rozširuje a tým pádom môže o niečo posilniť aj ekonomický vplyv Maďarska, keďže srbská NIS je kľúčovou energetickou spoločnosťou,“ povedal analytik.
Ako však poznamenal, „zatiaľ nie je úplne jasné, o koľko maďarský vplyv v skutočnosti stúpne. Srbský štát zvyšuje svoj podiel v NIS o päť percent a z dnešného oznámenia (ministerky energetiky a baníctva) Dubravky Dedovičovej Handanovičovej tiež vyplynulo, že aj arabský investor zohráva svoju úlohu v zmluve – jej hlavné prvky boli dohodnuté, ale ďalšie podrobnosti sa ešte musia dopracovať,“ dodal Nagy.
MOL získal srbskú spoločnosť NIS, informovali v pondelok srbské médiá a správu potvrdila aj Dedovičová Handanovičová. Upozornil na to server vg.hu, podľa ktorého na uzavretie predaja je ešte potrebný súhlas Američanov.
Prvý míľnik v rokovaniach o získaní väčšinového podielu v spoločnosti NIS by mohol nastať už čoskoro, poznamenal 14. januára v Belehrade Szijjártó, podľa ktorého prvá dôležitá dohoda medzi spoločnosťami MOL a Gazprom Nefť by mohla byť dosiahnutá už v najbližších dňoch.
Koordinovaná prevádzka ropných systémov troch vnútrozemských krajín, akými sú Slovensko, Maďarsko a Srbsko, a integrovaná prevádzka ropných rafinérií v Bratislave, maďarskej Százhalombatte a v srbskom Pančeve vytvoria dobrú situáciu, v ktorej stredoeurópsky región nikdy nebol, a to tak z hľadiska bezpečnosti dodávok energie, ako aj cien energií, podčiarkol šéf maďarskej diplomacie.
