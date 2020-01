Expert: Ak Fidesz odíde z EPP, môžu ho nasledovať ďalšie strany

Budapešť 21. januára (TASR) - Ak vznikne situácia, že maďarská vládna strana Fidesz vystúpi z Európskej ľudovej strany (EPP), tak nie je isté, že odíde sama. Povedal to utorok vo verejnoprávnej televízii M1 István Pócza, vedúci analytik inštitútu Centrum pre základné práva (AK).



V médiách sa už podľa neho objavili správy, že po Fidesze by z EPP odišla aj talianska konzervatívna strana Forza Italia a ďalšie stredoeurópske strany.



Podľa Póczu pre európskych ľudovcov predstavuje "čistenie portfólia" aj isté riziká, pretože hrozí, že príde o konzervatívnejších členov. Z tohto pohľadu by sa podľa neho EPP dostala na šikmú plochu.



"Fidesz by po prípadnom vystúpení mohol zriadiť nové parlamentné zoskupenie, alebo by sa mohol pridať už k existujúcemu, čo je však menej pravdepodobné, pretože je jednoduchšie vytvoriť nové," dodal analytik.



Maďarský premiér a predseda Fideszu Viktor Orbán minulý piatok (17. 1.) povedal, že ak EPP nepodporí Maďarsko, tak Fidesz bude musieť založiť nové európske hnutie. Orbán zdôraznil, že jeho strana bude mať pre takéto hnutie spojencov.



Členstvo Fideszu pozastavila EPP 20. marca 2019 v reakcii na bilbordovú kampaň maďarskej vlády namierenú proti vtedajšiemu predsedovi Európskej komisie Jeanovi-Claudovi Junckerovi a americkému finančníkovi maďarského pôvodu Georgeovi Sorosovi ako údajným podporovateľom nezákonnej migrácie. Viaceré členské strany EPP požadovali vylúčenie Fideszu z tejto najväčšej európskej politickej rodiny, k čomu napokon nedošlo aj vzhľadom na následné vlaňajšie májové eurovoľby.



Spravodajca TASR Ladislav Vallach