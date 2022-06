Expert: Nedostatok potravín predstavuje ďalšie zdravotné riziko

Londýn 8. júna (TASR) - Rastúci nedostatok potravín môže pre svet predstavovať rovnaké zdravotné riziko ako pandémia ochorenia COVID-19. Uviedol to v rozhovore pre agentúru Reuters zverejnenom v utorok popredný predstaviteľ svetového zdravotníctva - výkonný riaditeľ Globálneho fondu na boj proti AIDS, tuberkulóze a malárii Peter Sands.



Rastúce ceny potravín a energií, zvyšovanie ktorých čiastočne spôsobila vojna na Ukrajine, môžu podľa Sandsa priamo alebo nepriamo spôsobiť smrť miliónov ľudí.



"Nedostatok potravín má dva dôsledky. Jedným je tá tragédia, keď ľudia v skutočnosti zomrú od hladu a druhým je skutočnosť, že veľký počet ľudí často trpí nedostatkom výživy a je tak zraniteľnejší v súvislosti s už existujúcimi ochoreniami," uviedol Sands.



Podľa Sandsa je dôležité, aby sa pri súčasných snahách o zlepšenie pripravenosti na pandémiu, nestala "klasická chyba", že sa svet sústredí iba na krízu, ktorá v poslednom čase zarezonovala najviac.



Sands uviedol, že je potrebné investovať do posilnenia zdravotníckych systémov, aby bola poskytnutá pomoc pre následky potravinovej nedostatočnosti, čo spadá do kompetencií Globálneho fondu pre boj proti AIDS, tuberkulóze a malárii.



Tento fond sídliaci vo Švajčiarsku plánuje vyzbierať 18 miliárd dolárov na posilnenie zdravotníckych systémov, boj s troma chorobami, ktoré má v názve, a na zvrátenie nepriaznivých trendov spôsobených pandémiou koronavírusu. Fond vyzbieral asi tretiu sumy stanovej na roky 2024-2026, uvádza Reuters.