Expert nepredpokladá ďalšie šírenie nákazy vtáčou chrípkou v Maďarsku

Budapešť 20. januára (TASR) - Po objavení dvoch fariem s nákazou hydiny vtáčou chrípkou zo začiatku januára by sa Maďarsku už teraz nemali objavovať ďalšie ohniská infikovaných chovov. V rozhovore pre internetové vydanie denníka Népszava to v pondelok povedal predseda Rady producentov hydiny (BTT) Attila Csorbai.



Expert vyjadril nádej, že po rokoch 2016-17, keď museli pre vtáčiu chrípku utratiť zhruba 2,6 milióna kusov hydiny, budú poľnohospodári plniť preventívne nariadenia veľmi zodpovedne. A to už aj preto, že náhradu škody vyplatia iba tým chovateľom, ktorí nariadené opatrenia vykonali.



Štátny veterinár v záujme zastavenia šírenia nákazy nariadil, aby na celom území Maďarska bola hydina držaná v uzatvorených priestoroch.



Po farme pri severomaďarskej obci Ács v Komárňansko-ostrihomskej župe sa nákaza vtáčou chrípkou objavila aj v Hajducko-bihárskej župe na východe Maďarska.



Na kačacej farme pri mestečku Létavértes potvrdili prítomnosť vírusu vtáčej chrípky H5N8. Na tejto farme chovajú takmer 115.000 kačíc, z ktorých už viaceré uhynuli a u mnohých sa objavili klinické príznaky nákazy.



Pri Ácsi museli začiatkom minulého týždňa utratiť vyše 53.000 moriek.



Podľa informácií maďarského Národného úradu pre bezpečnosť potravinového reťazca (Nébih) dovoz hydiny z Maďarska z dôvodu výskytu vtáčej chrípky obmedzili Japonsko, Južná Kórea, Singapur, Spojene arabské emiráty, Hongkong a Izrael.



