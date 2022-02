Expert OSN: Čína a Rusko naďalej dodávajú zbrane mjanmarskej junte

Ženeva 22. februára (TASR) - Členovia Bezpečnostnej rady OSN (BR OSN) Čína a Rusko, ako aj Srbsko pokračovali od minuloročného prevratu v Mjanmarsku v predaji zbraní tamojšej vojenskej junte, ktorá ich používa proti civilistom. V utorok to uviedol osobitný spravodajca OSN pre ľudské práva v Mjanmarsku Tom Andrews, informoval agentúra AFP.



Andrews naliehal na BR OSN, aby zvolala mimoriadne zasadnutie, kde sa bude "diskutovať a hlasovať o rezolúcii, ktorá prinajmenšom zakáže tie transfery zbraní, o ktorých je známe, že ich mjanmarská armáda využíva na útoky a zabíjanie mjanmarských civilistov".



Andrews v utorok zverejnil dlho očakávanú správu, v ktorej sa uvádza, odkiaľ mjanmarská junta získava zbrane, pričom zdôrazňuje, že medzi jej hlavných dodávateľov stále patria dvaja stáli členovia samotnej BR OSN, ktorí majú právo veta.



"Napriek dôkazom o beztrestnosti pri páchaní krutých zločinov zo strany vojenskej junty od začiatku vlaňajšieho prevratu, členovia Bezpečnostnej rady OSN Rusko a Čína naďalej poskytujú mjanmarskej vojenskej junte početné vojenské lietadlá, obrnené vozidlá," uviedol Andrews.



Počas toho istého obdobia Srbsko povolilo do Mjanmarska export rakiet a delostrelectva, povedal Andrews, ktorý je nezávislým expertom Rady OSN pre ľudské práva so sídlom v Ženeve.



Andrews vyzval členské štáty BR OSN, aby urýchlene konali a zastavili predaj zbraní vojenskej junte. BR OSN by podľa neho mala zároveň zvážiť prinajmenšom rezolúciu o zákaze zbraní, ktoré "používa mjanmarská armáda na zabíjanie nevinných ľudí".



Mjanmarsko zažíva chaos od vlaňajšieho februárového vojenského prevratu, pričom bezpečnostné sily pri tvrdých zásahoch voči odporcom nového režimu zabili už vyše 1500 ľudí, uvádzajú miestni aktivisti.