Štvrtok 23. apríl 2026
Expert OSN je znepokojený z rokovania o deportácii Afgancov

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Ženeva 23. apríla (TASR) - Expert OSN na ľudské práva v Afganistane Richard Bennett vyjadril v stredu hlboké znepokojenie z toho, že sa Európska únia chystá rokovať s radikálnym afganským vládnucim hnutím Taliban o deportáciách Afgancov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

EÚ pracuje na plánoch deportovať všetkých, ktorí nemajú právo zdržiavať sa v krajinách bloku, späť do Afganistanu, a to napriek obavám zo strany ľudskoprávnych skupín a Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR). „Správy o tom, že EÚ hostí predstaviteľov Talibanu, aby prediskutovali deportáciu Afgancov, sú vážne znepokojujúce,“ uviedol Bennett, osobitný spravodajca OSN pre ľudské práva v Afganistane, v tejto súvislosti na platforme X.

„Akýkoľvek návrat predstavuje riziko porušenia zásady zákazu vyhostenia z dôvodu rozsiahleho porušovania ľudských práv, a to aj voči ženám, obhajcom ľudských práv a bývalým verejným činiteľom,“ upozornil.

Osobitní spravodajcovia OSN sú nezávislí experti, ktorých Rada OSN pre ľudské práva (UNHRC) poverila informovaním o svojich zisteniach a preto sa nevyjadrujú v mene samotnej Organizácie Spojených národov, pripomína AFP. Predstavitelia Talibanu sa podľa nemenovaných zdrojov francúzskej agentúry v najbližších týždňoch stretnú v Bruseli so zástupcami EÚ na rokovaniach o deportácii Afgancov z EÚ do ich domovskej krajiny.

Návšteva predstaviteľov Talibanu, ktorú koordinuje Európska komisia (EK) a niekoľko členských štátov Únie, nasleduje po dvoch cestách európskych predstaviteľov do Afganistanu na „prieskumné“ diskusie o tejto otázke.

Európska komisia na Bennettov príspevok reagovať odmietla. „Nemôžem potvrdiť, že v tomto čase je v Bruseli naplánované stretnutie s de facto predstaviteľmi Afganistanu, ani že im bolo zaslané pozvanie,“ povedal ešte v utorok hovorca EK Markus Lammert. Afganská vláda na žiadosť o komentár zo strany AFP zatiaľ nereagovala.
