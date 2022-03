Expert OSN: Okupácia Palestíny sa zmenila na apartheid

Ženeva 26. marca (TASR) - Osobitný spravodajca OSN pre situáciu v oblasti ľudských práv na okupovaných palestínskych územiach Michael Lynk v piatok kritizoval medzinárodné spoločenstvo, že umožnilo, aby sa dlhoročná okupácia palestínskych území Izraelom zmenila na "systém apartheidu". TASR správu prevzala od agentúry AFP.



Lynk vo svojej záverečnej správe prezentovanej na zasadnutí Rady OSN pre ľudské práva v Ženeve uviedol, že "izraelská okupácia trvá už 55 rokov a nezdá sa, že by v dohľadnej dobe mohla skončiť".



"Toto je apartheid," povedal Lynk, pričom poukázal na konfiškáciu pôdy, zväčšujúce sa výlučne židovské sídla, dvojaký právny systém, rozdiel medzi životnými podmienkami Izraelčanov a Palestínčanov a odlišné politické práva.



Izrael ovláda Západný breh Jordánu a východný Jeruzalem od roku 1967. V oboch oblastiach aktuálne žije 700.000 Židov v obciach, ktoré sú podľa medzinárodného práva nezákonné.



Lynk priznal, že Izrael na rozdiel od nariadení, ktoré počas obdobia apartheidu zaviedla Juhoafrická republika (JAR), nezaviedol aj zákaz stretávania sa príslušníkov rôznych rás. "Izrael má však vlastné pravidlá, ktoré v JAR chýbali – oddelené diaľnice, vysoké múry a rozsiahle kontrolné stanovištia," spresnil.



Lynkov prejav nasledoval po tom, čo ľudskoprávne organizácie vrátane Amnesty International, Human Rights Watch a izraelskej B'Tselem začali v súvislosti s izraelskou okupáciou používať slovo "apartheid".



Vzťahy medzi Izraelom a palestínskou samosprávou vedenou prezidentom Mahmúdom Abbásom sa v posledných mesiacoch mierne zlepšili. Do Izraela a na západný breh pricestuje v nedeľu americký minister zahraničných vecí Antony Blinken, ktorý má v pláne rokovať s predstaviteľmi Izraela i so zástupcami Palestínčanov.