Expert OSN: Severnej Kórei by sme mali poskytnúť 60 miliónov vakcín

Soul, 23. februára (TASR) - Expert Organizácie Spojených národov (OSN) Tomás Ojea Quintana v stredu vyzval členské štáty OSN, aby poskytli Severnej Kórei 60 miliónov dávok vakcín proti ochoreniu COVID-19. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Severná Kórea zaviedla podľa AFP v roku 2020 "kruté" protipandemické opatrenia, a to napriek veľmi zlej hospodárskej situácii v krajine. Ojea Quintana upozornil, že uzavreté hranice a obmedzenie slobody pohybu zhoršujú v krajine krízu ohľadom nedostatku potravín. KĽDR pozastavila aj misie humanitárnej pomoci.



Podľa experta OSN na ľudské práva by malo svetové spoločenstvo dodať KĽDR 60 miliónov dávok vakcín, aby boli zabezpečené dve dávky pre každého obyvateľa. "Vakcinácia je kľúčová pre otvorenie severokórejských hraníc," dodal Ojea Quintana.



Pchjongjang tvrdí, že dodnes v krajine nezaznamenali ani jeden prípad ochorenia COVID-19. Podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) vykonali v roku 2020 v KĽDR 13.259 testov na COVID-19, všetky však boli negatívne.



Agentúra Jonhap ešte minulý rok informovala o tom, že KĽDR odmietla 1,7 milióna dávok vakcíny AstraZeneca v rámci programu Covax. Ako dôvod Pchjongjang uviedol, že sa obáva vedľajších účinkov očkovacích látok. KĽDR vakcíny odmietla tiež od Číny a Ruska.