Expert OSN varoval pred hroziacim násilím počas protestov v Mjanmarsku

Rangún 17. februára (TASR) - V Mjanmarsku sa v stredu v uliciach miest opäť zhromaždili demonštranti protestujúci proti vojenskému prevratu vo svojej vlasti. Ako píše agentúra AP, počet účastníkov protestu v Rangúne bol jedným z doteraz najvyšších. Osobitný spravodajca OSN pre Mjanmarsko Tom Andrews však vzhľadom na presuny príslušníkov ozbrojených síl do Rangúnu varoval pred hroziacimi násilnosťami.



Protestujúci zablokovali ulice zaparkovanými autami s otvorenými kapotami, pričom ako výhovorku uvádzali problémy s motorom. Bulvárom hlavného mesta Nepjito pochodovali tisíce ľudí vrátane zamestnancov bánk, ktorí vyzývali na prepustenie faktickej premiérky Aun Schan Su Ťij a prezidenta Win Mjina z väzby.



Demonštranti vyšli do ulíc aj v druhom najväčšom meste Mandalaj, kde v pondelok policajti a vojaci strieľali do 1000-člennej skupiny pokojných protestujúcich a útočili na nich prakmi a palicami. Niekoľko ľudí utrpelo podľa miestnych médií zranenia.



"Ukážme našu silu voči vláde pučistov, ktorí zničili budúcnosť mládeže a našej krajiny," napísal na Facebooku hovorca Národnej ligy za demokraciu (NLD), ktorý ľudí vyzval, aby sa zúčastnili protestov.



Osobitný spravodajca OSN pre Mjanmarsko Tom Andrews upozornil, že je znepokojený správami o prevážaní vojakov do Rangúnu, najväčšieho mesta krajiny. "V minulosti takéto presuny vojakov predchádzali zabíjaniu, zmiznutiam a väzneniu v masovom rozsahu," uviedol Andrews v utorkovom vyhlásení Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) so sídlom v Ženeve.



"Súčinnosť vývoja týchto dvoch udalostí - plánovaných hromadných protestov a zbiehania sa vojsk - ma vydesila, pretože možno stojíme pred hrozbou, že armáda bude páchať voči obyvateľom Mjanmarska ešte väčšie zločiny," povedal Andrews.



Protestujúci v Mjanmarsku už viac ako desať dní demonštrujú proti nedávnemu vojenskému prevratu a zosadeniu civilnej vlády. Žiadajú jej návrat, ako aj prepustenie Aun Schan Su Ťij z väzby. Vojenská junta jej väzobné zadržiavanie, ktoré sa mala skončiť v pondelok, predĺžila.