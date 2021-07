Expert: Vo Francúzsku sa zrejme objaví nový variant koronavírusu

Paríž 23. júla (TASR) - Hlavný poradca francúzskej vlády pre ochorenie COVID-19 v piatok uviedol, že počas budúcej zimy sa v krajine "pravdepodobne" objaví nový variant koronavírusu. Návrat k bežnému životu bude podľa neho zrejme možný až v rokoch 2022 alebo 2023, informovala agentúra AFP.



"Počas zimných mesiacov k nám pravdepodobne príde nový variant," povedal pre televíziu BFM Jean-Francois Delfraissy, predseda vedeckej rady francúzskej vlády pre covid. Odmietol však predpovedať, či bude tento variant nebezpečnejší než doterajšie, no poznamenal, že pôvodca covidu má "relatívne obmedzené" možnosti mutácie.



Zároveň vyzval Francúzov, aby sa vrátili k zachovávaniu sociálnych odstupov a noseniu rúšok.



"Veľkou výzvou pre najbližších niekoľko rokov bude to, ako budú koexistovať dva svety: krajiny, čo sú zaočkované, a tie, čo nie sú," domnieva sa lekár a profesor medicíny Delfraissy, ktorý je špecialistom na imunológiu.



Francúzsko v súčasnosti zaznamenáva bezprecedentný denný nárast počtu nových prípadov nákazy, ktoré zapríčiňuje šírenie vysoko infekčného variantu delta po prvý raz zaznamenaného v Indii.



V rámci štvrtej vlny pandémie francúzska vláda stavila hlavne na systém tzv. zdravotných pasov, ktoré od stredy umožňujú vstup do kín, múzeí, plavární či športovísk. Podľa kritikov však vyžadovanie zdravotných pasov, potvrdzujúcich vakcináciu alebo negatívny výsledok testu na koronavírus, obmedzuje slobody nezaočkovaných Francúzov.



Dolná komora francúzskeho parlamentu v noci na piatok schválila návrh zákona, ktorý od augusta rozšíri tento systém aj na kaviarne či reštaurácie. Na jeho základe by tiež malo byť očkovanie proti covidu povinné pre zdravotníkov a pracovníkov domovov sociálnej starostlivosti. Návrh ešte musí schváliť horná komora (Senát), pričom vláda očakáva, že sa tak stane ešte do konca tohto týždňa.