Expert: Pre mierovú misiu na Ukrajine bude potrebných 150.000 vojakov

Berlín/Viedeň 14. decembra (TASR) - Potenciálny mier na Ukrajine sa môže zaistiť v prípade nasadenia ozbrojenej jednotky, ktorá bude mať do 150.000 členov. Uviedol to rakúsky expert Markus Reisner, informuje TASR podľa sobotňajšej správy agentúry DPA.



Plukovník Reisner z rakúskej armády pre noviny Welt am Sonntag v článku zverejnenom v sobotu spresnil, že na úspešnú mierotvornú misiu na Ukrajine bude potrebných "najmenej 100.000 až 150.000 vojakov".



Následne sa tento počet s postupom času môže znižovať, dodal.



"Najmä však na začiatku takejto misie je potrebná komplexná logistická operácia, napríklad ako starostlivo vykonaná operácia na odstránenie mín pozdĺž hraníc," dodal Reisner.



Ako upozornil, ak budú jednotky menšieho rozsahu, pravdepodobnosť porušovania podmienok prímeria je značne vyššia. Samotný Reisner slúžil v Afganistane aj Iraku a je považovaný za medzinárodného vojenského experta, píše DPA.



Viacero medzinárodných orgánov v súčasnosti diskutuje o možnej mierovej misii na Ukrajine, ktorú naznačil novozvolený republikánsky americký prezident Donald Trump. Podľa Reisnera len samotní Európania nebudú schopní zabezpečiť prípadnú demilitarizovanú zónu na Ukrajine.



"Najväčšie európske krajiny, a to Nemecko, Francúzsko, Veľká Británia a Taliansko by spočiatku neboli schopné nasadiť viac než 25.000 až 50.000 vojakov," povedal Reisner s tým, že by sa zúčastnili aj ostatné krajiny EÚ.



Ruský prezident Vladimir Putin bude mať záujem získať "čo najviac krajín z takzvaného globálneho juhu, teda krajín ako India a Bangladéš, ale aj z afrického kontinentu", uzavrel Reisner.