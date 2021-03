V Nemecku sa počet nakazených koronavírusom zvyšuje exponenciálne

Berlín 16. marca (TASR) - Epidemiológ nemeckého Inštitútu Roberta Kocha (RKI) Dirk Brockmann varoval, že Nemecko znova zažíva exponenciálny nárast počtu nových prípadov nákazy koronavírusom a ostro kritizoval uvoľňovanie protipandemických opatrení. Vyjadril sa tak pre televíznu stanicu ARD.



V porovnaní s predošlým týždňom evidujú v Nemecku, čo sa týka počtu novoinfikovaných a sedemdňovej incidencie, nárast o 20 percent. "Sme presne uprostred tretej vlny. Nie je o čom diskutovať," zdôraznil Brockmann, ktorého citoval denník Die Welt.



Zmiernenie pravidiel lockdownu ešte viac urýchlilo exponenciálny nárast počtu nakazených, ktorý súvisí so šírením infekčnejšieho britského variantu koronavírusu, vysvetlil.



Expert RKI označil zmierňovanie opatrení v danej situácii za absolútne iracionálne, keďže to podľa neho ešte viac urýchli nárast počtu prípadov.



V Nemecku pribudlo za ostatných 24 hodín 5480 nových prípadov nákazy, ohlásil RKI v utorok ráno. Je to o 1228 viac ako ich zaznamenali pred týždňom. Zároveň sa o 238 zvýšil i počet súvisiacich úmrtí, píše agentúra DPA.



Počet nakazených za sedem dní na 100.000 obyvateľov je aktuálne na úrovni 83,7. Pritom ešte pred štyrmi týždňami (16. februára) bola hodnota incidencie 59. Počas januára a februára sa počet nových prípadov v krajine niekoľko týždňov výrazne znižoval.



Od začiatku pandémie eviduje RKI v Nemecku 2.581.329 pozitívne testovaných osôb a 73.656 obetí pandémie.



Vo väčšine zo 16 nemeckých spolkových krajín sa od 8. marca uvoľnili epidemiologické obmedzenia, napríklad boli opäť povolené stretnutia členov dvoch domácností. V mnohých regiónoch sa zároveň mohli opäť otvoriť kníhkupectvá, kvetinárstva či záhradné centrá