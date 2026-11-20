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Expert Vuksanović: Prirovnania Šen-čenu k Jalte boli prehnané
O podobe novej bezpečnostnej architektúry podľa neho rozhodne výsledok vojny, budúcnosť americkej prítomnosti v Európe a aj to, ako Európa zvládne krízu, ktorej sama čelí.
Autor TASR
Londýn/Bratislava 20. novembra (TASR) – Stretnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa, ruského prezidenta Vladimira Putina a čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga v čínskom Šen-čene neprinieslo zásadnú geopolitickú zmenu, ktorú mnohí komentátori predpovedali. Prirovnania k Jalte sa ukázali ako prehnané a nepresné. Pre TASR to uviedol Vuk Vuksanović, odborník na zahraničnú politiku a veľkú stratégiu z Katedry vojnových štúdií na King's College London.
Vyjadrenia prezidentov týkajúce sa potreby reformovať OSN sú podľa neho staré, všeobecné a ich výsledok je neistý. Záväzky v oblasti energetiky sa síce zaoberajú skutočným problémom, ich naplnenie je však otázne v situácii, keď sú dve významné energetické mocnosti - Rusko a Irán - zapojené do dvoch veľkých vojnových konfliktov. Vágny je podľa Vuksanovića aj záväzok v jadrovej oblasti. „Nikto nevie, čo sa bude diať, keďže dvojstranné zmluvy medzi USA a Ruskom väčšinou vypršali a Čína naďalej rozširuje svoj jadrový arzenál, aby sa svojou jadrovou silou priblížila USA a Rusku,“ uviedol.
Najvýraznejšia je podľa neho pasáž o medzinárodnom trestnom súdnictve. Lídri v nej zdôraznili potrebu imunity štátnych predstaviteľov a uviedli, že Medzinárodný trestný súd (ICC) a podobné inštitúcie nesmú zneužívať svoju právomoc. USA, Rusko ani Čína nie sú zmluvnými stranami Rímskeho štatútu, ktorým bol ICC zriadený, a jeho právomoc voči sebe neuznávajú. Túto časť vyhlásenia preto podporili bez problémov. Podľa Vuksanovića sa týka najmä Ruska, keďže ICC vydal zatykač na Putina, ale aj spojenectva USA a Izraela, pretože súd nariadil zatknúť aj izraelského premiéra Benjamina Netanjahua.
Ukrajina sa vo vyhlásení nespomína. Ak o nej lídri hovorili, tak za zatvorenými dverami, myslí si analytik. „Vojna na Ukrajine sa rozhodne na bojisku, a nie za rokovacím stolom, keďže priestor na kompromis neexistuje,“ zdôraznil Vuksanović. Moskva sa podľa neho snaží protivníka vyčerpať a takto zvíťaziť. Zároveň trvá na tom, aby získala kontrolu nad Donbasom a Ukrajina nevstúpila do NATO.
Putin v súvislosti so Šen-čenom tvrdil, že Jaltská konferencia v roku 1945 nerozdelila svet na sféry vplyvu, ale uznala vtedajšiu geopolitickú realitu. „Analógie s druhou svetovou vojnou tu určite sú, pretože táto skúsenosť dodnes formuje ruskú politickú psychiku a strategické myslenie,“ uviedol Vuksanović. „Hoci sme ďaleko od veľkého diplomatického procesu, ktorý by vytvoril novú európsku bezpečnostnú architektúru, Rusi o ňu stoja od konca studenej vojny,“ dodal. Bezprostredným cieľom Moskvy je podľa neho dosiahnuť víťazstvo na Ukrajine a následne ho využiť na to, aby ovplyvnila podobu nového bezpečnostného usporiadania.
O podobe novej bezpečnostnej architektúry podľa neho rozhodne výsledok vojny, budúcnosť americkej prítomnosti v Európe a aj to, ako Európa zvládne krízu, ktorej sama čelí. Nič však podľa Vuksanovića nenasvedčuje tomu, že by sa vojna chýlila ku koncu. „Pre Ukrajincov to, žiaľ, nie je dobrá správa,“ uzavrel.
Vyjadrenia prezidentov týkajúce sa potreby reformovať OSN sú podľa neho staré, všeobecné a ich výsledok je neistý. Záväzky v oblasti energetiky sa síce zaoberajú skutočným problémom, ich naplnenie je však otázne v situácii, keď sú dve významné energetické mocnosti - Rusko a Irán - zapojené do dvoch veľkých vojnových konfliktov. Vágny je podľa Vuksanovića aj záväzok v jadrovej oblasti. „Nikto nevie, čo sa bude diať, keďže dvojstranné zmluvy medzi USA a Ruskom väčšinou vypršali a Čína naďalej rozširuje svoj jadrový arzenál, aby sa svojou jadrovou silou priblížila USA a Rusku,“ uviedol.
Najvýraznejšia je podľa neho pasáž o medzinárodnom trestnom súdnictve. Lídri v nej zdôraznili potrebu imunity štátnych predstaviteľov a uviedli, že Medzinárodný trestný súd (ICC) a podobné inštitúcie nesmú zneužívať svoju právomoc. USA, Rusko ani Čína nie sú zmluvnými stranami Rímskeho štatútu, ktorým bol ICC zriadený, a jeho právomoc voči sebe neuznávajú. Túto časť vyhlásenia preto podporili bez problémov. Podľa Vuksanovića sa týka najmä Ruska, keďže ICC vydal zatykač na Putina, ale aj spojenectva USA a Izraela, pretože súd nariadil zatknúť aj izraelského premiéra Benjamina Netanjahua.
Ukrajina sa vo vyhlásení nespomína. Ak o nej lídri hovorili, tak za zatvorenými dverami, myslí si analytik. „Vojna na Ukrajine sa rozhodne na bojisku, a nie za rokovacím stolom, keďže priestor na kompromis neexistuje,“ zdôraznil Vuksanović. Moskva sa podľa neho snaží protivníka vyčerpať a takto zvíťaziť. Zároveň trvá na tom, aby získala kontrolu nad Donbasom a Ukrajina nevstúpila do NATO.
Putin v súvislosti so Šen-čenom tvrdil, že Jaltská konferencia v roku 1945 nerozdelila svet na sféry vplyvu, ale uznala vtedajšiu geopolitickú realitu. „Analógie s druhou svetovou vojnou tu určite sú, pretože táto skúsenosť dodnes formuje ruskú politickú psychiku a strategické myslenie,“ uviedol Vuksanović. „Hoci sme ďaleko od veľkého diplomatického procesu, ktorý by vytvoril novú európsku bezpečnostnú architektúru, Rusi o ňu stoja od konca studenej vojny,“ dodal. Bezprostredným cieľom Moskvy je podľa neho dosiahnuť víťazstvo na Ukrajine a následne ho využiť na to, aby ovplyvnila podobu nového bezpečnostného usporiadania.
O podobe novej bezpečnostnej architektúry podľa neho rozhodne výsledok vojny, budúcnosť americkej prítomnosti v Európe a aj to, ako Európa zvládne krízu, ktorej sama čelí. Nič však podľa Vuksanovića nenasvedčuje tomu, že by sa vojna chýlila ku koncu. „Pre Ukrajincov to, žiaľ, nie je dobrá správa,“ uzavrel.