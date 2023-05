Expert z Londýna: Korunovácia je sobáš kráľa s kráľovstvom

Bratislava/Londýn 6. mája (TASR) - Sobotňajšiu korunováciu britského kráľa Karola III. vo Westminsterskom opátstve bude v porovnaní s predchádzajúcimi korunováciami sledovať menej hostí, sprievod bude kratší a pozornosť bude zameraná na deň dobrovoľníctva, ktorý vyhlásil panovník na štátny sviatok 8. mája. V rozhovore s redaktorom TASR Davidom Fairhurstom to uviedol George Gross, odborník na korunovácie a hosťujúci výskumný pracovník na londýnskej univerzite King's College.



Gross korunováciu z hľadiska významu prirovnal k manželstvu. Panovník sa korunováciou formálne spája so štátom. Korunovačný obrad s prísahou je podobný uzatváraniu manželských sľubov. "Manželská analógia je o to hmatateľnejšia, že pri korunovácii dostane kráľ špeciálny prsteň, ktorý symbolizuje nerozlučnosť koruny a panovníka, ale aj manželstvo kráľa s kráľovstvom," uviedol odborník.



Za právne najdôležitejšiu časť ceremónie považuje Gross zloženie prísahy. V Spojenom kráľovstve slúži prísaha nielen na to, aby zaviazala panovníka voči ľudu a vládnemu aparátu, ale aj na vyjadrenie niektorých princípov, ako sú dodržiavanie zákona, spravodlivosť a zhovievavosť, na ktorých toto vládnutie spočíva, uviedol.



Prísaha je tiež podľa Grossa pilierom ústavy, zdrojom legitimity a autority a ukazovateľom národných hodnôt. "V rýchlo sa meniacom svete sú ceremónie ukotvené v tradícii, čo zabezpečuje kontinuitu a stabilitu. Dokonca aj v rámci modernej kráľovskej rodiny sa to vníma tak, že nekorunovaní panovníci (teda tí, ktorí nezložili prísahu) nie sú úplne panovníkmi," poznamenal.



Ďalšou dôležitou súčasťou slávnosti je pomazanie sväteným olejom, ktoré, ako pripomína Gross, je ústredným bodom obradu z náboženskej perspektívy. Pomazanie zostalo viac či menej nedotknuté, a to napriek zmenám vládnucej dynastie a napriek reformácii. Olej pochádza z Jeruzalema, čo podľa Grossa ukazuje na úlohu kráľa byť ochrancom viery. Jeruzalem je totiž dôležitým miestom pre kresťanov, židov aj moslimov.



Britská vláda zatiaľ nezverejnila rozpočet plánovanej korunovácie. Gross v tejto súvislosti podotkol, že korunovácia Karola III. bude skromnejšia než korunovácia jeho matky Alžbety II. v roku 1953. Cieľom je zohľadniť krízu s rastúcimi životnými nákladmi v krajine. Neuskutoční sa napríklad námorná prehliadka a počet hostí na podujatí bude oveľa menší – iba tretina alebo dokonca štvrtina počtu spred 70 rokov.



Dodal, že aj keď sa neskôr dozvieme údaje o vynaložených nákladoch, bude trvať oveľa dlhšie, kým sa vypočítajú obrovské finančné prínosy podujatia. "V neposlednom rade z televízneho vysielania a globálnej pozornosti, ktorú takéto podujatie prináša," dodal odborník.