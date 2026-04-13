Expert: Zmluvný nábor do ruskej armády klesol na dvojročné minimum
Priemerná denná úroveň náboru klesla podľa Klugeho na 800 ľudí, čo je najmenej od prvého štvrťroka 2024.
Autor TASR
Moskva 13. apríla (TASR) - Náborový systém ruského ministerstva obrany, ktorý bonusmi láka do vojny na Ukrajine obyvateľov s nízkymi príjmami v chudobných regiónoch, zaznamenal od začiatku roka 2026 neúspech. Na základe údajov o regionálnych rozpočtoch sa do konca marca prihlásilo ako zmluvní vojaci a dobrovoľníci 70.500 Rusov, uvádza expert nemeckého inštitútu pre medzinárodnú politiku a bezpečnosť (SWP) Janis Kluge. TASR o tom píše podľa denníka The Moscow Times.
Priemerná denná úroveň náboru klesla podľa Klugeho na 800 ľudí, čo je najmenej od prvého štvrťroka 2024. V závislosti od zdroja informácií sa tempo náboru v prvom štvrťroku 2025 pohybovalo medzi 1000 a 1200 denne. V prvom štvrťroku 2026 to bolo medzi 800 a 1000 denne. Hoci údaje o federálnom rozpočte za prvý štvrťrok sa čakajú až niekedy v máji, pravdepodobne tento trend potvrdia, uvádza Kluge.
Niekoľko regiónov koncom roka 2025 znížilo bonusy za podpísanie zmlúv pre rastúci deficit miestnych rozpočtov. Začiatkom roka 2026 však platby začali opäť rásť, čo by podľa Klugeho mohlo znamenať, že kvóty vydané Moskvou sa pravdepodobne neplnia a nábor neprebieha podľa plánu.
Spomalenie náboru do armády potvrdzujú aj oficiálne údaje. Podpredseda Rady bezpečnosti Dmitrij Medvedev 27. marca uviedol, že zmluvy podpísalo 80.000 ľudí, čo je približne 930 ľudí denne. Postupné vyčerpávanie takéhoto náboru môže viesť k novej „čiastočnej mobilizácii“, napísali vo februári experti z Amerického inštitútu pre štúdium vojny (ISW).
Nedávne blokády internetu v Rusku, zákony prijaté v prospech ministerstva obrany koncom minulého roka a straty na fronte vyššie ako prílev zmluvných vojakov tvoria podľa ISW podmienky pre obnovenie nútenej brannej povinnosti.
Do konca roka 2025 priniesla náborová kampaň ministerstva obrany do armády 422.700 ľudí, uviedol Medvedev. Ďalších 32.000 ľudí sa pripojilo k dobrovoľníckym jednotkám a „úloha stanovená najvyšším veliteľom bola splnená“, dodal. Podľa Medvedeva sa však za tri roky prílev naverbovaných na front znížil o takmer desať percent.
Priemerná denná úroveň náboru klesla podľa Klugeho na 800 ľudí, čo je najmenej od prvého štvrťroka 2024. V závislosti od zdroja informácií sa tempo náboru v prvom štvrťroku 2025 pohybovalo medzi 1000 a 1200 denne. V prvom štvrťroku 2026 to bolo medzi 800 a 1000 denne. Hoci údaje o federálnom rozpočte za prvý štvrťrok sa čakajú až niekedy v máji, pravdepodobne tento trend potvrdia, uvádza Kluge.
Niekoľko regiónov koncom roka 2025 znížilo bonusy za podpísanie zmlúv pre rastúci deficit miestnych rozpočtov. Začiatkom roka 2026 však platby začali opäť rásť, čo by podľa Klugeho mohlo znamenať, že kvóty vydané Moskvou sa pravdepodobne neplnia a nábor neprebieha podľa plánu.
Spomalenie náboru do armády potvrdzujú aj oficiálne údaje. Podpredseda Rady bezpečnosti Dmitrij Medvedev 27. marca uviedol, že zmluvy podpísalo 80.000 ľudí, čo je približne 930 ľudí denne. Postupné vyčerpávanie takéhoto náboru môže viesť k novej „čiastočnej mobilizácii“, napísali vo februári experti z Amerického inštitútu pre štúdium vojny (ISW).
Nedávne blokády internetu v Rusku, zákony prijaté v prospech ministerstva obrany koncom minulého roka a straty na fronte vyššie ako prílev zmluvných vojakov tvoria podľa ISW podmienky pre obnovenie nútenej brannej povinnosti.
Do konca roka 2025 priniesla náborová kampaň ministerstva obrany do armády 422.700 ľudí, uviedol Medvedev. Ďalších 32.000 ľudí sa pripojilo k dobrovoľníckym jednotkám a „úloha stanovená najvyšším veliteľom bola splnená“, dodal. Podľa Medvedeva sa však za tri roky prílev naverbovaných na front znížil o takmer desať percent.