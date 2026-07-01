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Experti Benátskej komisie budú skúmať novelu na odvolanie Sulyoka
Benátska komisia je poradným orgánom Rady Európy pre ústavné otázky.
Autor TASR
Budapešť 1. júla (TASR) – Delegácia Benátskej komisie pricestuje vo štvrtok do Maďarska. Skupina expertov na ústavné právo preskúma návrh novely ústavy, ktorá by mala umožniť odvolanie prezidenta Tamása Sulyoka. S odvolaním sa na server hvg.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Benátska komisia je poradným orgánom Rady Európy pre ústavné otázky. Na posúdenie legislatívneho návrhu ju minulý týždeň pozval premiér Péter Magyar. Jeho kabinet inicioval zmenu ústavy s cieľom dosiahnuť odvolanie hlavy štátu, na čo prezident Sulyok reagoval podnetom pre Benátsku komisiu.
Komisia o predloženom návrhu rozhoduje v zrýchlenom konaní. Jej poslaním je však výhradne vydávanie odborných stanovísk a posudkov, schváleniu pripravovanej legislatívy v parlamente preto nedokáže zabrániť, píše hvg.hu
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
Benátska komisia je poradným orgánom Rady Európy pre ústavné otázky. Na posúdenie legislatívneho návrhu ju minulý týždeň pozval premiér Péter Magyar. Jeho kabinet inicioval zmenu ústavy s cieľom dosiahnuť odvolanie hlavy štátu, na čo prezident Sulyok reagoval podnetom pre Benátsku komisiu.
Komisia o predloženom návrhu rozhoduje v zrýchlenom konaní. Jej poslaním je však výhradne vydávanie odborných stanovísk a posudkov, schváleniu pripravovanej legislatívy v parlamente preto nedokáže zabrániť, píše hvg.hu
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)