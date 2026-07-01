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Experti Benátskej komisie budú skúmať novelu na odvolanie Sulyoka

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Na snímke Tomás Sulyok. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Benátska komisia je poradným orgánom Rady Európy pre ústavné otázky.

Autor TASR
Budapešť 1. júla (TASR) – Delegácia Benátskej komisie pricestuje vo štvrtok do Maďarska. Skupina expertov na ústavné právo preskúma návrh novely ústavy, ktorá by mala umožniť odvolanie prezidenta Tamása Sulyoka. S odvolaním sa na server hvg.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Benátska komisia je poradným orgánom Rady Európy pre ústavné otázky. Na posúdenie legislatívneho návrhu ju minulý týždeň pozval premiér Péter Magyar. Jeho kabinet inicioval zmenu ústavy s cieľom dosiahnuť odvolanie hlavy štátu, na čo prezident Sulyok reagoval podnetom pre Benátsku komisiu.

Komisia o predloženom návrhu rozhoduje v zrýchlenom konaní. Jej poslaním je však výhradne vydávanie odborných stanovísk a posudkov, schváleniu pripravovanej legislatívy v parlamente preto nedokáže zabrániť, píše hvg.hu





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
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