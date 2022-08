Experti EÚ: Kruté sucho v Európe sa zhoršuje

Les horí počas lesného požiaru pri meste Alcublas, na východe Španielska18. augusta 2022. Foto: TASR/AP

Brusel 23. augusta (TASR) - Kruté sucho postihujúce veľké územia Európy sa "zhoršuje", a aj keď dážď niektorým oblastiam pomáha, sprevádzajúce búrky spôsobujú ďalšie škody. V správe zverejnenej v pondelok to uviedli výskumníci Európskej únie, ktorých citovala tlačová agentúra AFP.Najnovšia mesačná analýza Observatória Európskej únie pre sledovanie sucha (GDO) upozornila na hrozbu vysychania pôdy, spôsobovaného nadväzujúcimi vlnami horúčav už od mája a "pretrvávajúcim nedostatkom" dažďových zrážok.Analýza obsahuje varovanie, ktoré sa nachádzalo už v predchádzajúcej správe, že suchom je ohrozená takmer polovica územia EÚ. A poznamenáva, že vysychajúce rieky a zmenšujúce sa zdroje vody nepriaznivo ovplyvňujú výrobu energie v elektrárňach a znižujú množstvo úrody.napísali vedci v správe, ktorú zverejnilo Spoločné výskumné centrum Európskej komisie.Zvýšené "nebezpečenstvo sucha" bolo predpovedané pre veľké časti Talianska, Španielska, Portugalska, Francúzska, Nemecka, Holandska, Belgicka, Írska, Luxemburska, Rumunska a Maďarska, ako aj pre nečlenské krajiny EÚ Britániu, Srbsko, Ukrajinu a Moldavsko.Vedci vypočítali, že celkovo 17 percent Európy sa teraz nachádza vo svojom stupni najvyššej pohotovosti, čo je viac než 11 percent v júli.píše sa v analýze.Stredomorské oblasti EÚ by mali až do novembra očakávať, uvádzajú vedci v analýze.Medzi oblasťami postihnutými zrážkovými "odchýlkami" za posledné tri mesiace sú časti Portugalska, Španielska, južného Francúzska, stredného Talianska, Švajčiarska, južného Nemecka a väčšina Ukrajiny.Správa GDO uvádza, že v častiach Európy zrejme teraz medzi augustom a októbrom spadnú obvyklé množstvá dažďových zrážok, aleČasti Španielska, Portugalska a Chorvátska však budú zrejme ďalej trpieť, pričom sucho v Alpách sa pravdepodobne zmierni.Správa tiež informuje, že poveternostné podmienky súvisiace s vlnami spaľujúcich horúčav v Európe boli v máji, júni a júli najextrémnejšie od roku 1950.