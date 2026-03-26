Experti EÚ vyzývajú na rozsiahle obmedzenia tzv. večných chemikálií
Autor TASR
Helsinki 26. marca (TASR) - Experti Európskej chemickej agentúry (ECHA) vyzvali vo štvrtok na prijatie rozsiahlych obmedzení v celej EÚ týkajúcich sa tzv. večných chemikálií (PFAS), ktoré predstavujú rastúce riziko pre zdravie ľudí aj životné prostredie. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
PFAS predstavujú skupinu viac než 10.000 človekom vytvorených chemických látok, ktoré odpudzujú teplo, vodu a mastnotu. Používajú sa napríklad v nepriľnavom riade, kobercoch odolných voči škvrnám či v ďalších výrobkoch, pričom sa často dostávajú do potravín, vody a voľnej prírody.
Dlhodobé vystavenie aj nízkym dávkam per- a polyfluórovaných látok (PFAS) sa spája s poškodením pečene, zvýšenou hladinou cholesterolu, oslabením imunitného systému, nízkou pôrodnou hmotnosťou a viacerými druhmi rakoviny.
„PFAS predstavujú rastúce riziko pre ľudí a životné prostredie. Sú vysoko nemenné, zostávajú v prostredí dlhý čas, prenášajú sa na dlhé vzdialenosti, kontaminujú podzemnú vodu a pôdu a niektoré spôsobujú vážne zdravotné problémy, ako je rakovina a neplodnosť,“ uviedol jeden z expertných výborov EÚ vo svojej správe.
Očakáva sa, že Európska únia predloží návrh na zákaz „večných chemikálií“ v produktoch každodenného použitia, ako je oblečenie alebo obaly na pizzu; cielené výnimky pritom budú platiť pre strategické sektory, ako je napríklad oblasť zdravotníctva.
Príslušný legislatívny návrh bol pôvodne plánovaný na koniec roka 2025, Brusel však čakal na stanoviská dvoch výborov zriadených Európskou chemickou agentúrou – jedného pre vyhodnotenie rizík spojených s PFAS a druhého pre určenie ekonomického a sociálneho vplyvu takéhoto zákazu, pripomína AFP.
Pre expertov z Výboru ECHA na vedecké hodnotenie rizík (RAC) by bol úplný zákaz PFAS najúčinnejším spôsobom minimalizácie ich vplyvu a výnimky by spôsobili ďalšie „emisie, ktoré by viedli k nekontrolovanému riziku“.
Výbor ECHA pre socioekonomickú analýzu (SEAC), však uviedol, že všeobecný zákaz „pravdepodobne nie je primeraný“ vzhľadom na nedostatok alternatív k týmto chemikáliám vo viacerých oblastiach.
SEAC stále podporuje „rozsiahle obmedzenia“, zdôraznil však potrebu „vyváženého prístupu“ vzhľadom na široké používanie PFAS a odporučil „cielené“ výnimky.
