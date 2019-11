Experti Európskej komisie diskutovali o výzvach, ktorým čelí EÚ a SR

Bratislava 13. novembra (TASR) – O starnutí obyvateľstva, digitalizácii, automatizácii a technologických výzvach či klimatických zmenách diskutovali v stredu v Bratislave experti Európskej komisie. Podujatie otvoril vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Ladislav Miko spolu s riaditeľom Výskumného centra Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku SFPA Tomášom Strážayom.



"Cieľom tejto diskusie je zistiť, ako tieto výzvy na Slovensku vyzerajú, do akej miery je na ne Slovensko pripravené a aké riešenia alebo nápady prinášajú jednotlivé politické sily, ktoré majú šancu, že budú pracovať v budúcom slovenskom parlamente," povedal Miko.



K výzve týkajúcej sa starnutia obyvateľstva sa vyjadril vedúci Sekcie pre verejné výdavky súvisiace so starnutím populácie Per Eckefeldt. Santo Milasi z oddelenia znalostí v oblasti financií, inovácií a rastu hovoril o digitalizácii, automatizácii a technologických výzvach a vedúca sekcie ekonomických analýz Lívia Vašáková hovorila o klimatických zmenách.



Na postoje k výzvam sa spýtali politických strán ako SNS, ĽSNS, OĽaNO, SaS, koalície PS-Spolu a Za ľudí. Stranám zaslali dotazník, v ktorom mohli strany určiť prioritu výziev v rámci širšej škály tém. Smer-SD, KDH a Sme rodina nevyužili možnosť vyjadriť sa.