Experti hovoria o asimilácii ukrajinských detí deportovaných do Ruska

Viedeň 5. mája (TASR) - Stovky tisíc detí z Ukrajiny mohli byť prevezené do Ruska od roku 2015, po tom, čo Moskva anektovala Krymský polostrov. Vo štvrtok to uviedli medzinárodní experti vyšetrujúci "masívnu" asimiláciu ukrajinských detí. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



Misia trojice odborníkov, ktorá vznikla pod záštitou Organizáciou pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), uviedla, že zistila početné porušenia práv detí deportovaných do Ruskej federácie. "Zdá sa, že existuje plán na ich asimiláciu v masívnom rozsahu," povedala novinárom členka tímu Veronika Bílková.



Ako uviedla, presné počty maloletých presunutých z Ukrajiny do Ruska nie sú známe. Podľa najnižších odhadov je to najmenej 20.000 detí, avšak ruské i ukrajinské zdroje podľa jej slov naznačujú až desaťnásobne vyššie čísla. "Takže skutočne hovoríme o masívnom fenoméne," dodala.



Rusko prijalo "právne a politické opatrenia..., aby udelilo ruské občianstvo niektorým z týchto detí a uľahčilo ich umiestnenie do náhradných rodín," uvádza sa v 82-stranovej správe o "nútenom presune detí". Ako ďalej priblížili jej autori, po príchode do Ruska sú deti "vystavené proruskej informačnej kampani, ktorá často vedie k cielenej reedukácii a tiež k účasti na vojenskej výchove.



Experti správu vypracovali na základe zozbieraných písomných materiálov, online alebo osobných rozhovorov s vyše 25 ľuďmi a takisto navštívili v termíne 14. až 20. apríla Kyjev. Správa bola sfinalizovaná 23. apríla. Rusko podľa jej autorov na výzvu o podieľanie sa na nej nereagovalo.



Kyjev tvrdí, že od začiatku invázie z februára 2022 bolo do Ruska deportovaných viac ako 19.000 ukrajinských detí, z ktorých boli mnohé údajne umiestnené do náhradných rodín či inštitúcií. Moskva tieto obvinenia odmieta a tvrdí, že deti zachránila pred hrôzami vojny.