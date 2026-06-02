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Experti: Hrozby USA voči Kube pripomínajú praktiky z koloniálnej éry
Spojené štáty vyvíjajú na Kubu silný tlak už od januára. Prezident Donald Trump tiež uvažoval o zvrhnutí kubánskeho vedenia podobne ako vo Venezuele.
Autor TASR
Ženeva 2. júna (TASR) - Odborníci Organizácie Spojených národov (OSN) na ľudské práva v utorok vyhlásili, že eskalácia hrozieb a nátlaku USA voči Kube pripomína „praktiky z koloniálnej éry“. Podľa nich ohrozujú medzinárodný mier a bezpečnosť, informuje TASR na základe agentúry AFP.
Spojené štáty vyvíjajú na Kubu silný tlak už od januára. Prezident Donald Trump tiež uvažoval o zvrhnutí kubánskeho vedenia podobne ako vo Venezuele.
„Snahy o zmenu ústavného poriadku suverénneho štátu prostredníctvom hrozieb a nátlaku pripomínajú praktiky z koloniálnej éry,“ uviedli traja nezávislí experti OSN vo vyhlásení.
„Vyhlásenia amerického prezidenta týkajúce sa ‚cti dobyť Kubu‘ odrážajú hlboko znepokojujúcu stratégiu nátlaku voči suverénnemu štátu,“ poznamenali. Hoci majú mandát Rady OSN pre ľudské práva, nehovoria v mene samotnej OSN, vysvetľuje AFP.
„Toto tvrdenie nie je len rétorikou, ale súčasťou širšej stratégie zahŕňajúcej dlhodobé embargo voči Kube, jej zaradenie na zoznam štátov podporujúcich terorizmus, nedávnu blokádu dodávok paliva a uvalenie donucovacích opatrení na tretie strany,“ dodali experti.
Kubánci dlhodobo trpia ekonomickou krízou, ktorej dôsledkom je nedostatok potravín, liekov a základných tovarov. Bežné sú dlhodobé výpadky elektriny. Situácia sa zhoršila po Madurovom zvrhnutí vo Venezuele, keď Trump vyhlásil ropné embargo a prerušil dodávky tamojšej ropy na Kubu. Caracas dovtedy dodával Havane zhruba polovicu ropy.
Washington v máji obžaloval bývalého kubánskeho prezidenta Raúla Castra zo zodpovednosti za zostrelenie dvoch civilných lietadiel USA v roku 1996, keď bol vo funkcii ministra obrany. Podnietil tak obavy, že USA hľadajú zámienku na zvrhnutie vlády v Havane. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio, ktorého rodina utiekla z Kuby na Floridu, Havanu deň po oznámení žaloby varoval, že USA sú odhodlané zmeniť komunistický systém na ostrove.
V utorkovom vyhlásení experti OSN varovali, že takéto „zneužitie vnútroštátnych súdnych konaní proti súčasným alebo bývalým hlavám štátov ako nástroja donucovacej zahraničnej politiky predstavuje zneužitie procesu a porušuje princípy suverénnej rovnosti a sebaurčenia podľa Charty OSN“.
Washington vyzvali, aby okamžite zastavil všetky hrozby proti Kube, a požiadali Bezpečnostnú radu a Valné zhromaždenie OSN, aby sa touto situáciou urýchlene zaoberali.
Spojené štáty vyvíjajú na Kubu silný tlak už od januára. Prezident Donald Trump tiež uvažoval o zvrhnutí kubánskeho vedenia podobne ako vo Venezuele.
„Snahy o zmenu ústavného poriadku suverénneho štátu prostredníctvom hrozieb a nátlaku pripomínajú praktiky z koloniálnej éry,“ uviedli traja nezávislí experti OSN vo vyhlásení.
„Vyhlásenia amerického prezidenta týkajúce sa ‚cti dobyť Kubu‘ odrážajú hlboko znepokojujúcu stratégiu nátlaku voči suverénnemu štátu,“ poznamenali. Hoci majú mandát Rady OSN pre ľudské práva, nehovoria v mene samotnej OSN, vysvetľuje AFP.
„Toto tvrdenie nie je len rétorikou, ale súčasťou širšej stratégie zahŕňajúcej dlhodobé embargo voči Kube, jej zaradenie na zoznam štátov podporujúcich terorizmus, nedávnu blokádu dodávok paliva a uvalenie donucovacích opatrení na tretie strany,“ dodali experti.
Kubánci dlhodobo trpia ekonomickou krízou, ktorej dôsledkom je nedostatok potravín, liekov a základných tovarov. Bežné sú dlhodobé výpadky elektriny. Situácia sa zhoršila po Madurovom zvrhnutí vo Venezuele, keď Trump vyhlásil ropné embargo a prerušil dodávky tamojšej ropy na Kubu. Caracas dovtedy dodával Havane zhruba polovicu ropy.
Washington v máji obžaloval bývalého kubánskeho prezidenta Raúla Castra zo zodpovednosti za zostrelenie dvoch civilných lietadiel USA v roku 1996, keď bol vo funkcii ministra obrany. Podnietil tak obavy, že USA hľadajú zámienku na zvrhnutie vlády v Havane. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio, ktorého rodina utiekla z Kuby na Floridu, Havanu deň po oznámení žaloby varoval, že USA sú odhodlané zmeniť komunistický systém na ostrove.
V utorkovom vyhlásení experti OSN varovali, že takéto „zneužitie vnútroštátnych súdnych konaní proti súčasným alebo bývalým hlavám štátov ako nástroja donucovacej zahraničnej politiky predstavuje zneužitie procesu a porušuje princípy suverénnej rovnosti a sebaurčenia podľa Charty OSN“.
Washington vyzvali, aby okamžite zastavil všetky hrozby proti Kube, a požiadali Bezpečnostnú radu a Valné zhromaždenie OSN, aby sa touto situáciou urýchlene zaoberali.