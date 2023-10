Experti: Indický lunárny rover sa už zrejme zobudiť nepodarí

Naí Dillí 6. októbra (TASR) — Lunárny rover, ktorý je súčasťou indickej misie Čandraján-3, sa už zrejme nepodarí aktivovať. Podľa agentúry DPA to vyplýva z piatkových správ indických médií citujúcich expertov.



Rover uviedli začiatkom septembra do tzv. spánkového režimu. Stalo sa tak po tom, ako na Mesiaci zhromaždil potrebné údaje.



Indická vesmírna sonda Čandraján-3 (Mesačná loď 3) pristála 23. augusta úspešne pristála v oblasti južného pólu Mesiaca. India sa tak stala po Sovietskom zväze, Spojených štátoch a Číne štvrtou krajinou, ktorej sa podarilo pristáť na Mesiaci. Zároveň je prvou krajinou, ktorej vesmírna sonda pristála neďaleko málo preskúmaného južného pólu Mesiaca.



Pristávací modul Vikram a rover Pragján mali na Mesiaci fungovať iba jeden lunárny deň, čo zodpovedá 14 pozemským dňom. Údaje, ktoré rover za tento čas zhromaždil, boli odoslané na Zem prostredníctvom pristávacieho modulu.



Rover bol vtedy uvedený do tzv. spánkového režimu s možnosťou prípadnej opätovnej aktivácie. Experti to však teraz považujú za veľmi nepravdepodobné.



"Nie, neexistuje šanca na jeho prebudenie," povedal bývalý šéf Indickej organizácie pre výskum vesmíru (ISRO) Aluru Seelin Kiran Kumar pre indickú agentúru PTI. "Ak by sa to malo stať, už by sa to stalo. Teraz už nie je žiadna nádej," dodal.



ISRO už skôr oznámila, že rover Pragján potvrdil prítomnosť síry na mesačnom povrchu. Spektrografická analýza zároveň potvrdila prítomnosť hliníka, železa, vápnika, chrómu, titánu, mangánu, kyslíka a kremíka.