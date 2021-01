Experti: Juhoafrický variant koronavírusu je o 50 percent nákazlivejší

Johannesburg 19. januára (TASR) - Nový variant koronavírusu, ktorý prvýkrát identifikovali v Južnej Afrike, je oproti predošlým mutáciám nákazlivejší, neexistuje však dôkaz, že by spôsoboval aj vyššiu úmrtnosť. Oznámili to tamojší experti, ktorých citovala agentúra AFP.



Epidemiológ Salim Abdool Karim, ktorý spolupredsedá poradnému vedeckému výboru juhoafrického ministerstva zdravotníctva, v pondelok uviedol, že nový variant je o 50 percent nákazlivejší. Nič však podľa jeho slov nenasvedčuje tomu, že by choroba ním vyvolaná mala vážnejší priebeh než v prípade pôvodného variantu koronavírusu.



Spoločne s ďalšími odborníkmi vyvodil takéto závery o variante, ktorý je v súčasnosti najrozšírenejším v Juhoafrickej republike (JAR), z analýzy údajov zhromaždených z hlavných ohnísk nákazy v tejto krajine.



V JAR už zaevidovali viac ako 1,3 milióna prípadov nákazy novým koronavírusom a vyše 37.000 súvisiacich úmrtí, čo je viac než v ktorejkoľvek inej africkej krajine. Tamojšie zdravotníctvo sa pritom počas druhej vlny nákazy dostalo na hranicu svojich možností, približuje AFP.



Juhoafrický minister zdravotníctva Zweli Mkhize v pondelok informoval, že za posledný týždeň došlo k 23 percentnému poklesu nových prípadov infekcie, zároveň sa však o 18,3 percenta zvýšil počet hospitalizovaných. Waasila Jassatová, ďalšia expertka z výboru, dodala, že počet hospitalizácií síce stúpol, úmrtnosť v súvislosti s nákazou sa však v nemocniciach od prvej vlny epidémie nezmenila.



Objavenie nového variantu koronavírusu expertmi v JAR, známeho ako 510Y.V2, presvedčilo tamojšie úrady, aby v decembri zaviedli nové reštrikcie v snahe spomaliť šírenie nákazy. Pre obavy z nového variantu obmedzili lety do a z JAR aj viaceré medzinárodné letecké spoločnosti.



Juhoafrický virológ Alex Sigal, taktiež zo zmieneného poradného výboru ministerstva, sa domnieva, že svet koronavírus podcenil. Ide totiž podľa jeho slov o vírus, ktorý sa vyvíja a prispôsobuje ľuďom.



Juhoafrický prezident Cyril Ramaphosa nedávno oznámil, že do JAR doručia v nasledovných šiestich mesiacoch 20 miliónov dávok vakcín. Podľa epidemiológa Abdoola Karima pritom zatiaľ nie je známe, či sú existujúce vakcíny účinné proti novému variantu vírusu.