Experti MAAE budú trvalo prítomní v jadrových elektrárňach na Ukrajine

Viedeň 14. januára (TASR) - Experti Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) budú trvalo prítomní vo všetkých ukrajinských jadrových elektrárňach, oznámil šéf organizácie, ktorý budúci týždeň v tejto súvislosti navštívi Ukrajinu. TASR správu prevzala z webovej stránky stanice CNN.



"Generálny riaditeľ MAAE Rafael Mariano Grossi sa vydá budúci týždeň na Ukrajinu, aby zabezpečil nepretržitú prítomnosť expertov na jadrovú bezpečnosť vo všetkých tamojších jadrových elektrárňach, čím výrazne zintenzívni úsilie MAAE pomôcť zabrániť jadrovej havárii počas súčasného vojenského konfliktu," uvádza sa v stanovisku agentúry.



Zatiaľ čo členovia tímu MAAE už pôsobia v Ruskom obsadenej Záporožskej jadrovej elektrárni, experti budú v najbližších dňoch umiestnení aj v Chmeľnyckej jadrovej elektrárni na západe Ukrajiny. Grossi vycestuje aj do Juhoukrajinskej a Rivnenskej jadrovej elektrárne na severozápade Ukrajiny, ako aj do odstaveného reaktora v Černobyle, aby všade dosadil dvojčlenný tím MAAE.



Grossi sa tiež stretne s vysokými predstaviteľmi ukrajinskej vlády v Kyjeve, aby prediskutovali opakovane žiadané vytvorenie zóny jadrovej bezpečnosti a ochrany v okolí Záporožia.



"Som odhodlaný čo najskôr premeniť prepotrebnú ochrannú zónu na realitu. Moje konzultácie s Ukrajinou a Ruskom napredujú, aj keď nie tak rýchlo, ako by bolo žiadúce. Naďalej dúfam, že sa nám čoskoro podarí dohodnúť a zónu zrealizovať," povedal Grossi.



Podľa vyhlásenia bolo zostávajúce 330-kilovoltové záložné elektrické vedenie opätovne pripojené k Záporožskej elektrárni po tom, ako minulý týždeň došlo viackrát k jeho odpojeniu.



Grossi tiež zopakoval svoje "vážne obavy z tlaku, ktorému čelia zamestnanci Záporožskej elektrárne, s možnými dôsledkami pre jadrovú bezpečnosť a ochranu".