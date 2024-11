Klimatickí experti: Chudobné krajiny potrebujú 1 bilión na klímu ročne

Baku 14. novembra (TASR) - Buď chudobným krajinám poskytnete financie na vyrovnanie sa s ničivými následkami zmeny klímy teraz, alebo zaplatíte oveľa viac neskôr. Tak znie varovanie klimatických expertov adresované delegáciám prítomným na štvrtom dni klimatického summitu COP29 v Azerbajdžane. Podľa expertov chudobné štáty potrebujú do roku 2030 aspoň bilión dolárov ročne, aby prešli na ekologickejšie formy výroby energie a na ochranu pred extrémnym počasím. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Ústrednou témou rokovaní COP29 je financovanie. Reuters pripomína, že predchádzajúci cieľ vo výške 100 miliárd dolárov pre rozvojové krajiny ročne bol splnený s dvojročným oneskorením. Veľká časť z tejto sumy bola vo forme pôžičiek a nie grantov, čo sa podľa prijímajúcich krajín musí zmeniť.



Štvrtkové rokovania na konferencii odštartovali správou nezávislej skupiny expertov pre financovanie opatrení v oblasti klímy. Experti uvádzajú, že cieľová ročná suma by sa mala do roku 2035 zvýšiť na 1,3 bilióna. Celková suma sa však v prípade nedostatočných investícií môže zvyšovať.



"Akýkoľvek výpadok investícií pred rokom 2030 spôsobí ďalší tlak na nasledujúce roky, čím sa vytvorí náročnejšia a potenciálne nákladnejšia cesta k dosiahnutiu klimatickej stability," uvádza sa v správe. "Čím menej toho svet dosiahne teraz, tým viac budeme musieť investovať neskôr."



Reuters pripomína, že dosiahnutie akejkoľvek dohody v Baku bude náročné vzhľadom na neochotu mnohých západných vlád poskytnúť viac financií, ak sa k nim nepridajú ďalšie krajiny vrátane Číny. Situáciu komplikuje aj znovuzvolenie Donalda Trumpa do funkcie prezidenta USA, keďže zastáva skeptické postoje k otázke klimatickej zmeny. Delegáti na konferencii sa preto sústreďujú na iné zdroje finančných prostriedkov, akou je napríklad Svetová banka.