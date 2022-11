Experti pobavili Putina deepfake videom so Scholzom

Moskva 25. novembra (TASR) - Ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi ukázali na výstave projektov v oblasti umelej inteligencie "deepfake" video nemeckého kancelára Olafa Scholza. Falošný kancelár hovoril po nemecky.



Ako v piatok informovala agentúra DPA, Putin sledoval krátky videoklip so značným pobavením, najmä v závere, keď "Scholz" priznáva, že Nemecko sa bez ruského plynu nedokáže zaobísť.



Po niekoľkých protiamerických vetách prevzatých z populárneho ruského akčného filmu Brat-2 falošný Scholz hovorí: "Chceli sme sa vzdať ruského plynu. Ale slovami ruského klasika: Chceli sme to spraviť čo najlepšie, ale dopadlo to ako vždy."



Ide o legendárny bonmot ruského premiéra Viktora Černomyrdina, ktorý už v Rusku medzičasom zľudovel.



DPA dodala, že Putin rozumel slovám "kancelára" aj bez prekladu. Následne poznamenal, že hoci je kancelár "falošný, hovorí správne veci – zmysluplné a hlboké".