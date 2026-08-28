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Experti: Nútená antikoncepcia v Grónsku nespĺňala definíciu genocídy
Správy sa rozchádzajú v tom, či šlo o systematický postup.
Autor TASR
Kodaň/Nuuk 28. augusta (TASR) - Kampaň dánskej vlády zo 60. až 90. rokov 20. storočia, ktorej cieľom bolo obmedziť pôrodnosť pôvodného inuitského obyvateľstva a znížiť sociálne výdavky dánskej správy, porušovala práva žien, ale nespĺňa právnu definíciu pre genocídu. Vyplýva to z dvoch expertných správ zverejnených v piatok, píše TASR na základe správy agentúry Reuters.
Obe správy zhodne uviedli, že podávanie antikoncepcie bez súhlasu porušovalo právo žien na rešpektovanie ich súkromného a rodinného života a v niektorých prípadoch ich vystavovalo ponižujúcemu zaobchádzaniu. Správy sa rozchádzajú v tom, či šlo o systematický postup.
Najmenej 4000 grónskym ženám a dievčatám boli medzi rokmi 1966 a 1991 často bez ich súhlasu zavedené vnútromaternicové telieska alebo podané antikoncepčné injekcie, vyplýva zo spoločného dánsko-grónskeho vyšetrovania z roku 2025. Niektoré z dievčat mali iba 12 rokov.
Nútená antikoncepcia mala za cieľ obmedziť pôrodnosť a tým veľkosť rodín, čo dánske úrady v tom čase považovali za spôsob, ako v Grónsku zlepšiť životnú úroveň a sociálne a zdravotné podmienky. Medzi zdokumentované následky u niektorých žien patrilo napríklad silné krvácanie, závažné infekcie či zjazvenie vajíčkovodov.
V roku 2024 vtedajšia grónska vláda poverila troch právnych expertov a jedného psychológa, aby zistili, „či došlo k porušeniu všeobecných ľudských práv a práv domorodého obyvateľstva“ a „či tieto porušenia spĺňajú definíciu genocídy“. Expertný panel sa medzičasom rozdelil a dvaja jeho členovia predložili samostatnú správu.
Grónsky premiér Jens-Frederik Nielsen uviedol, že jeho vláda vytvorí zmierovaciu komisiu a dúfa, že s ňou bude dánska vláda spolupracovať. „Práca zmierovacej komisie by nemala byť o pripisovaní viny, ale o odhaľovaní pravdy s cieľom dosiahnuť skutočné zmierenie, ktoré vytvorí budúcnosť, akú si ako spoločnosť želáme,“ dodal.
Dohovor OSN o genocíde zakazuje nielen masové zabíjanie, ale aj „opatrenia zamerané na zabránenie pôrodnosti“ v rámci národnostnej, etnickej, rasovej alebo náboženskej skupiny. Vyžaduje si však dôkaz, že k tomu došlo s úmyslom túto skupinu úplne alebo čiastočne vyhladiť.
Obe správy zhodne uviedli, že podávanie antikoncepcie bez súhlasu porušovalo právo žien na rešpektovanie ich súkromného a rodinného života a v niektorých prípadoch ich vystavovalo ponižujúcemu zaobchádzaniu. Správy sa rozchádzajú v tom, či šlo o systematický postup.
Najmenej 4000 grónskym ženám a dievčatám boli medzi rokmi 1966 a 1991 často bez ich súhlasu zavedené vnútromaternicové telieska alebo podané antikoncepčné injekcie, vyplýva zo spoločného dánsko-grónskeho vyšetrovania z roku 2025. Niektoré z dievčat mali iba 12 rokov.
Nútená antikoncepcia mala za cieľ obmedziť pôrodnosť a tým veľkosť rodín, čo dánske úrady v tom čase považovali za spôsob, ako v Grónsku zlepšiť životnú úroveň a sociálne a zdravotné podmienky. Medzi zdokumentované následky u niektorých žien patrilo napríklad silné krvácanie, závažné infekcie či zjazvenie vajíčkovodov.
V roku 2024 vtedajšia grónska vláda poverila troch právnych expertov a jedného psychológa, aby zistili, „či došlo k porušeniu všeobecných ľudských práv a práv domorodého obyvateľstva“ a „či tieto porušenia spĺňajú definíciu genocídy“. Expertný panel sa medzičasom rozdelil a dvaja jeho členovia predložili samostatnú správu.
Grónsky premiér Jens-Frederik Nielsen uviedol, že jeho vláda vytvorí zmierovaciu komisiu a dúfa, že s ňou bude dánska vláda spolupracovať. „Práca zmierovacej komisie by nemala byť o pripisovaní viny, ale o odhaľovaní pravdy s cieľom dosiahnuť skutočné zmierenie, ktoré vytvorí budúcnosť, akú si ako spoločnosť želáme,“ dodal.
Dohovor OSN o genocíde zakazuje nielen masové zabíjanie, ale aj „opatrenia zamerané na zabránenie pôrodnosti“ v rámci národnostnej, etnickej, rasovej alebo náboženskej skupiny. Vyžaduje si však dôkaz, že k tomu došlo s úmyslom túto skupinu úplne alebo čiastočne vyhladiť.