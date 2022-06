Experti v USA odporučili Modernu a Pfizer na očkovanie detí do 5 rokov

Washington 16. júna (TASR) - Skupina expertov amerického Úradu pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) v stredu odporučila vakcíny spoločnosti Moderna a konzorcia Pfizer/BioNTech na očkovanie detí vo veku šesť mesiacov až štyri roky. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



FDA by mal použitie oboch vakcín u tejto najmladšej skupiny obyvateľstva oficiálne potvrdiť v najbližšej dobe a podanie prvých dávok sa očakáva na budúci týždeň, píše AFP.



Deti do päť rokov sú doteraz v USA a vo väčšine krajín jedinou skupinou, ktorá ešte nemá nárok na očkovanie proti covidu, pripomína AFP.



Expert z FDA Peter Marks povedal, že USA od začiatku pandémie zaznamenali vo vekovej skupine detí do päť rokov 480 úmrtí v spojitosti s ochorením COVID-19. V období do mája 2022 bolo 45.000 detí z tomto veku hospitalizovaných, z čoho takmer jedna štvrtina musela byť umiestnená na jednotkách intenzívnej starostlivosti.