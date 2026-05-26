Utorok 26. máj 2026
Experti OPCW našli v Sýrii nepriznané zásoby chemických zbraní

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Haag 26. mája (TASR) - Experti Organizácie pre zákaz chemických zbraní (OPCW) objavili v Sýrii desiatky doteraz nepriznaných chemických zbraní. OPCW o tom informovala vo svojej správe o aktivitách v tejto krajine, uviedla agentúra AFP, píše TASR.

OPCW spresnila, že začiatkom mája vyslala do Sýrie tím, ktorý mal „overiť presnosť a úplnosť“ vyhlásenia Damasku o zásobách chemických zbraní. Ten pátral vo viacerých „nepriznaných lokalitách s vysokou prioritou“ v pobrežných a centrálnych oblastiach krajiny za podpory sýrskych úradov.

„Na viacerých z týchto miest boli nájdené desiatky chemických zbraní vrátane leteckých bômb a rakiet, ako aj chemické látky a súvisiace vybavenie. Objavené boli aj tisíce strán dokumentov,“ uvádza sa v správe OPCW.

Sýria vstúpila do tejto organizácie v roku 2013 a pod tlakom Ruska a Spojených štátov súhlasila s priznaním a odovzdaním svojich zásob toxických látok na zničenie, aby sa vyhla hrozbe leteckých útokov zo strany USA a ich spojencov.

OPCW so sídlom v Haagu sa však domnieva, že Damask nepriznal celý svoj arzenál chemických zbraní a časť z neho zostala utajená.

Nájdené chemikálie a vybavenie teraz odborníci analyzujú, pričom pokračuje pátranie po ďalších prípadných chemických zbraniach.

Počas 13 rokov trvajúcej občianskej vojny v Sýrii bol medzičasom zvrhnutý sýrsky prezident Bašár Asad opakovane obviňovaný z použitia chemických zbraní proti protivládnym povstalcom aj civilistom.

Od Asadovho zosadenia koncom roku 2024 vyvoláva osud sýrskych zásob chemických zbraní vážne obavy. Ministerstvo zahraničných vecí novej vlády v Damasku vlani prisľúbilo zlikvidovať všetky zostávajúce položky Asadovho programu chemických zbraní.
