< sekcia Zahraničie
Experti OPCW našli v Sýrii nepriznané zásoby chemických zbraní
OPCW spresnila, že začiatkom mája vyslala do Sýrie tím, ktorý mal „overiť presnosť a úplnosť“ vyhlásenia Damasku o zásobách chemických zbraní.
Autor TASR
Haag 26. mája (TASR) - Experti Organizácie pre zákaz chemických zbraní (OPCW) objavili v Sýrii desiatky doteraz nepriznaných chemických zbraní. OPCW o tom informovala vo svojej správe o aktivitách v tejto krajine, uviedla agentúra AFP, píše TASR.
OPCW spresnila, že začiatkom mája vyslala do Sýrie tím, ktorý mal „overiť presnosť a úplnosť“ vyhlásenia Damasku o zásobách chemických zbraní. Ten pátral vo viacerých „nepriznaných lokalitách s vysokou prioritou“ v pobrežných a centrálnych oblastiach krajiny za podpory sýrskych úradov.
„Na viacerých z týchto miest boli nájdené desiatky chemických zbraní vrátane leteckých bômb a rakiet, ako aj chemické látky a súvisiace vybavenie. Objavené boli aj tisíce strán dokumentov,“ uvádza sa v správe OPCW.
Sýria vstúpila do tejto organizácie v roku 2013 a pod tlakom Ruska a Spojených štátov súhlasila s priznaním a odovzdaním svojich zásob toxických látok na zničenie, aby sa vyhla hrozbe leteckých útokov zo strany USA a ich spojencov.
OPCW so sídlom v Haagu sa však domnieva, že Damask nepriznal celý svoj arzenál chemických zbraní a časť z neho zostala utajená.
Nájdené chemikálie a vybavenie teraz odborníci analyzujú, pričom pokračuje pátranie po ďalších prípadných chemických zbraniach.
Počas 13 rokov trvajúcej občianskej vojny v Sýrii bol medzičasom zvrhnutý sýrsky prezident Bašár Asad opakovane obviňovaný z použitia chemických zbraní proti protivládnym povstalcom aj civilistom.
Od Asadovho zosadenia koncom roku 2024 vyvoláva osud sýrskych zásob chemických zbraní vážne obavy. Ministerstvo zahraničných vecí novej vlády v Damasku vlani prisľúbilo zlikvidovať všetky zostávajúce položky Asadovho programu chemických zbraní.
OPCW spresnila, že začiatkom mája vyslala do Sýrie tím, ktorý mal „overiť presnosť a úplnosť“ vyhlásenia Damasku o zásobách chemických zbraní. Ten pátral vo viacerých „nepriznaných lokalitách s vysokou prioritou“ v pobrežných a centrálnych oblastiach krajiny za podpory sýrskych úradov.
„Na viacerých z týchto miest boli nájdené desiatky chemických zbraní vrátane leteckých bômb a rakiet, ako aj chemické látky a súvisiace vybavenie. Objavené boli aj tisíce strán dokumentov,“ uvádza sa v správe OPCW.
Sýria vstúpila do tejto organizácie v roku 2013 a pod tlakom Ruska a Spojených štátov súhlasila s priznaním a odovzdaním svojich zásob toxických látok na zničenie, aby sa vyhla hrozbe leteckých útokov zo strany USA a ich spojencov.
OPCW so sídlom v Haagu sa však domnieva, že Damask nepriznal celý svoj arzenál chemických zbraní a časť z neho zostala utajená.
Nájdené chemikálie a vybavenie teraz odborníci analyzujú, pričom pokračuje pátranie po ďalších prípadných chemických zbraniach.
Počas 13 rokov trvajúcej občianskej vojny v Sýrii bol medzičasom zvrhnutý sýrsky prezident Bašár Asad opakovane obviňovaný z použitia chemických zbraní proti protivládnym povstalcom aj civilistom.
Od Asadovho zosadenia koncom roku 2024 vyvoláva osud sýrskych zásob chemických zbraní vážne obavy. Ministerstvo zahraničných vecí novej vlády v Damasku vlani prisľúbilo zlikvidovať všetky zostávajúce položky Asadovho programu chemických zbraní.