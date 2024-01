Experti OSN chcú vyvodiť voči Hamasu zodpovednosť za sexuálne mučenie

Ženeva 8. januára (TASR) - Dvojica expertov OSN pre oblasť ľudských práv v pondelok vyzvala vyvodiť zodpovednosť za predpokladané trestné činy, ktoré boli spáchané 7. októbra 2023 počas bezprecedentného vpádu kománd palestínskeho hnutia Hamas na územie Izraela.



Experti OSN navyše tvrdia, že niektoré z týchto činov vykazujú znaky zločinov proti ľudskosti, uviedla agentúra AFP.



AFP dodala, že odborníci OSN argumentujú nálezom tiel ľudí zhorených zaživa, pribúdajúcimi dôkazmi o znásilneniach či mrzačení pohlavných orgánov - napríklad streľbou.



"Tieto činy predstavujú hrubé porušenie medzinárodného práva, ktoré sa rovná vojnovým zločinom a ktoré sa - vzhľadom na počet obetí a rozsiahlu prípravu a plánovanie útokov - môžu kvalifikovať aj ako zločiny proti ľudskosti," uvádzajú vo svojej správe experti OSN: osobitná spravodajkyňa pre mučenie Alice Jill Edwardsová a osobitný spravodajca pre mimosúdne popravy Morris Tidball-Binz.



"Každá obeť si zaslúži spravodlivosť bez ohľadu na svoju etnickú príslušnosť, náboženstvo alebo pohlavie a našou úlohou je byť jej hlasom," dodala dvojica nezávislých expertov vymenovaná Organizáciou Spojených národov.



Denník The Times of Israel (TOI) pripomenul, že izraelské úrady začali vyšetrovanie možných sexuálnych zločinov spáchaných počas najtragickejšieho útoku na Izrael v jeho histórii.



Ešte predtým, ako sa začalo súdne skúmanie konania kománd Hamasu na juhu Izraela, sa v médiách objavilo mnoho fotografií i videí, ktoré svedčili o krutosti aktérov razií zo 7. októbra.



Alice Jill Edwardsová a Morris Tidball-Binz - nezávislí experti vymenovaní Radou OSN pre ľudské práva, ktorí však nehovoria v mene Organizácie Spojených národov – vo svojej správe uviedli, že mnohé "ženské telá boli nájdené s oblečením vytiahnutým až po pás, s vyzlečenými alebo roztrhnutými či zakrvavenými nohavičkami".



"Pomenovanie a zdokumentovanie spôsobenej škody a snaha o dosiahnutie spravodlivosti sú životne dôležité kroky smerom k mieru," uviedli experti v správe, pričom dodali, že sú si "hlboko vedomí aktívneho konfliktu v Gaze a Izraeli a vážnej humanitárnej krízy". Aj pre to vyzvali všetky strany konfliktu, aby súhlasili s prímerím.



AFP doplnila, že OSN bola kritizovaná za pomalú reakciu na údajné sexuálne násilie počas útoku zo 7. októbra, ktorý spustil vojnu v Pásme Gazy a ktorý mal za následok približne 1140 obetí na životoch, väčšinou z radov izraelských civilistov.



Hamas, považovaný Spojenými štátmi a Európskou úniou za teroristickú formáciu, počas vpádu na juh Izraela zajal aj približne 250 rukojemníkov, z ktorých 132 zostáva v zajatí, ako tvrdí Izrael. Predpokladá sa, že najmenej 24 rukojemníkov bolo medzičasom zabitých.



Izrael na útok Hamasu reagoval raketovými útokmi a náletmi na Pásmo Gazy a pozemnou inváziou, pri ktorej zahynulo už viac ako 23.000 ľudí, väčšinou žien a detí, uviedlo ministerstvo zdravotníctva v Gaze citované agentúrou AFP.