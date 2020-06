Experti OSN kritizovali únosy a mučenie v Zimbabwe

Ženeva 10. júna (TASR) - Experti OSN vyzvali v stredu vládu v Zimbabwe, aby okamžite prestala s "únosmi a mučením". Tieto praktiky majú byť zdanlivo zamerané na potlačenie nesúhlasu s terajším systémom. Informovala o tom agentúra AFP.



Podľa správy osobitných spravodajcov OSN, ktorí za organizáciu nehovoria, ale hlásia jej svoje zistenia; polícia pri proteste opozičnej strany Hnutie za demokratickú zmenu (MDC) v hlavnom meste Harare uniesla jej tri členky.



Prominentné predstaviteľky mládežníckeho hnutia MDC našli na okraji cesty dva dni po únose. Odtiaľ ich so zraneniami previezli do nemocnice. Predseda strany Nelson Chamisa uviedol, že ich útočníci zbili a sexuálne zneužili.



Tri ženy sú obvinené z porušovania predpisov zavedených počas koronakrízy na spomalenie šírenia nového koronavírusu, ktoré zakazujú verejné zhromaždenia, ako aj z úmyslu propagácie násilia.



Podľa expertov OSN je trestanie ľudí za pokojné vyjadrenie názoru vážnym porušovaním ľudských práv.



Osobitní spravodajcovia na miestne úrady naliehali, aby "urgentne stíhali a potrestali páchateľov tohto poburujúceho zločinu a okamžite začali presadzovať politiku "nulovej tolerancie" pre únosy a mučenie." Krajinu tiež vyzvali, aby prijala právnych expertov OSN, ktorí by situáciu prešetrili.



OSN zaznamenala v roku 2019 v Zimbabwe 49 prípadov únosov a mučenia s tým, že sa nikdy nevyšetrili a páchatelia neboli potrestaní.