OSN: Líbyjskí rivali a ich podporovatelia porušujú zbrojné embargo

New York 9. septembra (TASR) - Bojujúce strany v Líbyi a ich zahraniční podporovatelia - Spojené arabské emiráty (SAE), Rusko a Jordánsko, Turecko a Katar - opakovane porušujú zbrojné embargo OSN uvalené na tento severoafrický štát. Vyplýva to z najnovšej správy výboru expertov OSN, ktorú mala v utorok k dispozícii tlačová agentúra AP. Zbrojné embargo, ktoré v Líbyi platí od roku 2011, je podľa OSN "úplne neúčinné".



Podľa správy zbrojné embargo voči Líbyi porušuje aj 11 spoločností vrátane tzv. Vagnerovej skupiny (Wagner Group), súkromnej ruskej vojenskej firmy. Tá podľa výboru expertov vyslala 800 až 1200 žoldnierov k poľnému maršalovi Chalífovi Haftarovi, ktorý kontroluje východ krajiny.



Experti OSN v správe uviedli, že bojujúce strany a ich zahraniční podporovatelia spolu s Egyptom a Sýriou nekontrolovali lietadlá ani plavidlá, ako to vyžaduje rezolúcia Bezpečnostnej rady OSN z roku 2015, ak majú dôvodné podozrenie, že náklad obsahuje zbrane a strelivo.



"Výbor sa domnieva, že podrobnosti v listoch zaslaných niektorým členským štátom spolu s rozsiahlym mediálnym pokrytím poskytujú dostatočné informácie na to, aby mali opodstatnené dôvody na prehliadku," uvádza sa v správe.



Súčasná vyslankyňa OSN pre Líbyu Stephanie Williamsová minulý týždeň varovala, že táto africká krajina sa nachádza "v rozhodujúcom okamihu", kým zahraniční podporovatelia zásobujú tamojšie súperiace vlády zbraňami a biedu jej obyvateľov znásobuje pandémia koronavírusu.



Líbya je v súčasnosti rozdelená medzi dva súperiace tábory: na jednej strane je vláda národnej jednoty (GNA), ktorá je uznaná OSN aj Európskou úniou a má vojenskú podporu Turecka a Kataru, pričom východ krajiny kontroluje Haftar, ktorý má podporu Egypta, SAE, Jordánska a Ruska.



Oba konfliktné tábory 22. augusta, každá strana separátne, vyhlásili prímerie a prípravu celonárodných volieb. Doteraz všetky pokusy o vyriešenie líbyjskej krízy zlyhali.