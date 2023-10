Experti OSN odsúdili útoky Hamasu

Ženeva 12. októbra (TASR) - Desiatky ľudskoprávnych expertov z Organizácie Spojených národov odsúdili vo štvrtok "hrozné zločiny" palestínskeho militantného hnutia Hamas. Zároveň však uviedli, že izraelské odvetné bombardovanie pásma Gazy "sa rovná kolektívnemu trestu", informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



"Neexistuje nijaké ospravedlnenie pre násilie, ktoré sa bez rozdielu zameriava na nevinných civilistov, či už zo strany Hamasu alebo izraelských síl," uviedla skupina nezávislých expertov v spoločnom vyhlásení. "Čo sa týka medzinárodného práva, je toto absolútne zakázané a predstavuje to vojnový zločin," dodali.



Odsúdili cielené násilie voči obyvateľom Izraela. Zároveň však upozornili aj na to, že ďalšie "sprísnenie nezákonnej blokády" pásma Gazy zo strany Izraela bude mať ničivé následky pre všetko tamojšie civilné obyvateľstvo.



"Dôrazne odsudzujeme hrozné zločiny spáchané Hamasom, úmyselné a rozsiahle zabíjanie a branie nevinných civilistov – vrátane starších ľudí a detí – za rukojemníkov," uviedli. Dodali, že takéto činy sú vážnym porušením medzinárodného práva a predstavujú zločiny, za ktoré sa musí bezodkladne vyvodiť zodpovednosť.



Zároveň však taktiež dôrazne odsúdili "nevyberané vojenské útoky Izraela" proti 2,3 milióna palestínskych obyvateľov pásma Gazy, z ktorých takmer polovicu predstavujú deti. "Už 16 rokov žijú pod nezákonnou blokádou a prežili už päť veľkých brutálnych vojen, po ktorých ešte nebola vyvodená zodpovednosť. Toto (čo zažívajú teraz) sa rovná kolektívnemu trestu," dodali.



Expertov si najala Rada OSN pre ľudské práva (UNHRC), avšak nevyjadrujú sa v mene OSN, i keď tejto organizácii predkladajú svoje zistenia.



Medzi signatármi štvrtkového spoločného vyhlásenia odborníkov sú aj viacerí osobitní spravodajcovia OSN s portfóliami, ako napríklad ľudské práva na okupovaných palestínskych územiach, násilie na ženách, zneužívanie detí či neľudské zaobchádzanie. AFP podotýka, že spoločné vyhlásenia odborníkov OSN majú len málokedy taký vysoký počet signatárov.



Pri bezprecedentných útokoch Hamasu zahynulo v Izraeli od soboty už prinajmenšom 1300 ľudí a do nemocníc previezli najmenej 3297 zranených. Hnutie Hamas zase vo štvrtok prostredníctvom novej bilancie informovalo o 1354 Palestínčanoch, ktorí prišli o život počas odvety izraelskej armády v pásme Gazy.



Úrad OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) zase informoval, že v dôsledku útokov izraelskej armády opustilo svoje domy v pásme Gazy už viac ako 338.000 ľudí.