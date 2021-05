Experti OSN potvrdili, že islamský štát páchal v Iraku genocídu

New York 11. mája (TASR) – Organizácia Spojených národov má „jasné a presvedčivé dôkazy" o tom, že príslušníci extrémistickej organizácie Islamský štát páchali genocídu, ktorej obeťou sa stali príslušníci irackej náboženskej menšiny jezídov. V utorok to uviedol britský právny expert Karim Khan, šéf tímu OSN vyšetrujúceho zločiny IS, ktorého citovala agentúra AP.



Osobitné vyšetrovanie zločinov spáchaných touto džihádistickou organizáciou tiež dospelo k záveru, že militanti z IS vyvinuli chemické zbrane a použili bojový plyn yperit.



Khan tiež informoval Bezpečnostnú radu OSN (BR OSN) o tom, že džihádisti z IS sa okrem toho dopustili vojnových zločinov voči neozbrojeným kadetom a zamestnancom leteckej akadémie v irackom meste Tikrít. Týchto prevažne šiitských moslimov militanti IS zajali v júni 2014, mučili ich a nakoniec hromadne popravili.



Britský expert v tejto súvislosti upozornil na video z hromadných popráv z júla 2015, ktoré podľa neho „predstavuje priame a verejné podnecovanie k spáchaniu genocídy voči šiitským moslimom".



Členské štáty BR OSN v septembri 2017 jednohlasne odsúhlasili návrh, aby OSN požiadali o vytvorenie vyšetrovacieho tímu za účelom zachovania dôkazov a vyvodenia zodpovednosti za „genocídu, vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti", ktorých sa Islamský štát dopustil na území Iraku a Sýrie.



Vo svojej šiestej správe pre BR OSN Khan uviedol, že jeho tím za posledných šesť mesiacov urobil vo vyšetrovaní „výrazný pokrok". Množstvo zozbieraných dôkazov sa podľa neho rozšírilo o forenzné dôkazy z masových hrobov, dáta z pevných diskov, ktoré patrili príslušníkom IS, ako aj o digitalizované spisy prípadov. Využitím najmodernejších technológií na prehľadávanie databáz sa podarilo zmapovať i činnosť kľúčových predstaviteľov Islamského štátu.



Šéf vyšetrovacieho tímu OSN však pripomenul, že páchanie zločinov voči jezídov ešte úplne neskončilo. Tisíce jezídskych detí a žien sú podľa neho naďalej odlúčené od svojich rodín alebo sú nezvestné, pričom ženy väčšinou slúžia ako sexuálne otrokyne príslušníkom IS.



Ako píše agentúra AFP, počet jezídov žijúcich v rôznych krajinách sveta sa odhaduje na 1,5 milióna, pričom asi 550.000 z nich žilo na severozápade Iraku, v okolí enklávy Sindžár.



V roku 2014 sa však tohto územia zmocnil IS, jezídov označil za nevercov, mužov islamisti pozabíjali, chlapcov naverbovali za detských vojakov a ženy donútili k sexuálnemu otroctvu. O život takto prišlo niekoľko tisíc jezídov a ďalších takmer 100 000 ich utieklo do zahraničia alebo do iných častí Iraku.