Experti OSN skritizovali USA za zabíjanie posádok lodí z Venezuely
Spojené štáty ich obvinili z pašovania drog na svoje územie,
Autor TASR
Ženeva 16. septembra (TASR) - Nezávislí experti poverení Radou OSN pre ľudské práva (UNHCR) v utorok odsúdili Washington za „mimosúdnu popravu“ 14 osôb počas „nezákonných“ vojenských útokov na venezuelské lode. Spojené štáty ich obvinili z pašovania drog na svoje územie, TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Medzinárodné právo neumožňuje vládam jednoducho vraždiť údajných drogových dílerov,“ uvádza sa vo vyhlásení nezávislých expertov. Sú poverení UNHCR, no nehovoria v mene samotnej OSN.
Americký prezident Donald Trump nariadil prvý útok ešte začiatkom septembra. Vtedy zahynulo 11 ľudí, ktorých označil za „narkoteroristov“ z drogového kartelu Tren de Aragua. V pondelok oznámil, že americké sily zasiahli ďalšiu loď v medzinárodných vodách, pričom prišli o život ďalší traja ľudia. V utorok informoval verejnosť, že USA doteraz zlikvidovali tri lode, hoci tretí zásah bližšie nešpecifikoval.
Americká vláda tvrdí, že má nezvratné dôkazy o tom, že všetky usmrtené osoby boli pašeráci.
Nezávislí experti OSN tieto tvrdenia odmietli. Podľa nich neexistujú žiadne dôkazy o tom, že táto skupina páchala ozbrojený útok proti Spojeným štátom, ktorý by USA oprávňovali použiť proti nej vojenskú silu v rámci práva na sebaobranu. „Použitie potenciálne smrtiacej sily je prípustné iba v prípade sebaobrany alebo obrany iných pred bezprostrednou hrozbou pre život,“ argumentovali traja nezávislí experti OSN.
„Naliehavo vyzývame Spojené štáty, aby upustili od svojej nezákonnej vojny proti narkoterorizmu,“ apelovali na americkú administratívu. Vyzvali tiež Washington, aby vyšetril tých, ktorí nariadili a vykonali spomínané útoky.
