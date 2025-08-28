< sekcia Zahraničie
Experti OSN sú znepokojení zmiznutiami Palestínčanov
Autor TASR
Ženeva 28. augusta (TASR) - Experti pre ľudské práva z Organizácie Spojených národov vyjadrili vo štvrtok znepokojenie nad správami o „násilných zmiznutiach“ Palestínčanov, ktorí si prišli po potravinovú pomoc v distribučných centrách prevádzkovaných Humanitárnou nadáciou pre Gazu (GHF) podporovanou Izraelom. TASR o tom píše na základe správy agentúry AFP.
Sedem nezávislých expertov OSN v spoločnom vyhlásení uvádza, že im boli nahlásené „násilné zmiznutia“ viacerých osôb vrátane jedného dieťaťa, ku ktorým došlo po tom, ako sa dostavili do takýchto centier v meste Rafah na juhu Pásma Gazy. „Správy o násilných zmiznutiach hladujúcich civilistov, ktorí sa snažia uplatniť svoje základné právo na jedlo, sú nielen šokujúce, no rovnajú sa týraniu,“ uviedli experti, ktorí sú poverení Radou OSN pre ľudské práva, no nehovoria v mene samotnej OSN.
„Zneužívanie potravín (respektíve potravinovej pomoci) ako nástroja na cielené a hromadné zmiznutia musí okamžite skončiť,“ uviedli. Izraelská armáda bola údajne „priamo zapojená do násilných zmiznutí ľudí, ktorí hľadali pomoc“, píšu v spoločnom vyhlásení. Uvádzajú tiež, že izraelská armáda odmietala poskytnúť informácie o osude a mieste pobytu týchto osôb, čím porušila medzinárodné právo.
OSN viní Izrael zo spôsobovania hladomoru v Gaze „systematickým bránením“ v dodávkach humanitárnej pomoci do tejto palestínskej enklávy. Izrael prísun pomoci do Gazy od marca do mája úplne blokoval. GHF začala s distribúciou pomoci pre Palestínčanov práve až koncom mája po tom, ako Izrael uvoľnil zmienenú blokádu. Aktivity tejto nadácie však odvtedy sprevádzajú chaotické i násilné scény a vnímaná je veľmi kontroverzne. Izrael totiž opakovane útočí v Gaze na miesta, kde ľudia čakajú na jej humanitárnu pomoc, napísala AFP.
Agentúry OSN i niektoré ďalšie popredné humanitárne organizácie odmietli s GHF spolupracovať, keďže podľa nich bola zriadená s cieľom podporiť v Gaze izraelské vojenské záujmy.
Experti OSN v najnovšej správe taktiež poukazujú na to, že nálety a každodenná streľba na distribučné zariadenia tejto nadácie a ich okolie si vyžiadali množstvo obetí. „Gaza Humanitarian Foundation je povinná zaistiť bezpečnosť distribučných miest, pričom na tento účel uzavrela zmluvy so súkromnými vojenskými bezpečnostnými spoločnosťami,“ uviedli.
Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) minulý týždeň informoval, že zaznamenal správy o 1857 Palestínčanoch zabitých pri tom, ako sa snažili získať humanitárnu pomoc, z toho 1021 ich prišlo o život v blízkosti zariadení GHF.
Odborníci OSN okrem toho teraz varujú, že takéto distribučné zariadenia so sebou nesú aj ďalšie riziko násilného zmiznutia. Izraelské úrady preto vyzvali, aby „ukončili ohavné zločiny proti už aj tak zraniteľnému obyvateľstvu“ Gazy. Žiadajú, aby orgány „objasnili osud a miesto pobytu nezvestných osôb, dôkladne a nestranne vyšetrovali prípady takýchto násilných zmiznutí a potrestali“ ľudí, ktorí majú takéto zmiznutia na svedomí.
