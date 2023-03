Experti OSN upozornili na zločiny proti ľudskosti v Líbyi

Ženeva 27. marca (TASR) - Experti z Rady OSN pre ľudské práva (UNHRC) v pondelok oznámili, že existujú dôkazy o páchaní zločinov proti ľudskosti v prípade migrantov v Líbyi. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Experti OSN vo svojej správe potvrdili podozrenia, že tamojším migrantom hrozia pri svojvoľnom zadržiavaní trestné činy vraždy, vynútených zmiznutí, mučenia, zotročenia, sexuálneho násilia, znásilnenia a ďalších neľudských činov.



Upozornili najmä na líbyjskú pobrežnú stráž, ktorej EÚ už roky poskytuje podporu. Táto podpora podľa expertov vedie k porušeniam ľudských práv. "Nemôžete ľudí vytláčať naspäť do oblastí, ktoré nie sú bezpečné - a líbyjské vody nie sú bezpečné na naloďovanie migrantov," uviedol expert OSN Chaloka Beyani.



Voči EÚ a jej členským krajinám podľa neho nebola zistená zodpovednosť za vojnové zločiny, no ich podpora pomáha a podnecuje páchanie týchto činov.



Zistenia UNHRC sú súčasťou rozsiahlej správy, zostavenej na základe rozhovorov so stovkami osôb vrátane migrantov a svedkov. Misia OSN v tejto krajine už takmer tri roky vyšetruje porušenia ľudských práv a ďalšie prípady zneužívania.



Situácia v Líbyi je nestabilná od povstania v roku 2011, v ktorom bol zvrhnutý diktátor Muammar Kaddáfí. V posledných rokoch sa táto krajina stala hlavnou tranzitnou trasou pre migrantov, väčšinou Afričanov, ktorí sa snažia po mori dostať do Európy.