Experti OSN upozorňujú na nedostatky venezuelského zákona o amnestii
Autor TASR
Ženeva 13. marca (TASR) - Experti z vyšetrovacej misie Organizácie Spojených národov (OSN) vo štvrtok vyjadrili „vážne výhrady“ voči venezuelskému zákonu o amnestii, ktorý presadzovala dočasná prezidentka Delcy Rodríguezová a vo februári ho prijal parlament. Schválená legislatíva je podľa misie neúplná a netransparentná. Upozornila na to agentúra AFP, informuje TASR.
„Zákon bol prijatý v urýchlenom časovom horizonte, čo zabránilo transparentnému a inkluzívnemu konzultačnému procesu,“ uviedla členka misie OSN Maria Eloisa Quinterová. Vyšetrovaciu misiu zriadila v roku 2019 Rada OSN pre ľudské práva.
Quinterová tiež upozornila, že zákon nijako nespomína rolu štátu pri porušovaní ľudských práv v krajine ani obete represií. Legislatíva podľa nej z amnestie vylúčila „veľký počet osôb zadržaných v súvislosti s inými činmi“, ako sú „ozbrojené akcie alebo použitie sily“, ktoré narúšajú venezuelskú suverenitu, čo je obvinenie, ktoré venezuelské orgány často používajú.
Mimovládna organizácia Foro Penal uvádza, že odvtedy, čo americké jednotky z Venezuely začiatkom roka odvliekli prezidenta Nicolása Madura, z väzníc prepustili viac ako 621 politických väzňov. Približne 500 z nich stále zostáva za mrežami. Vláda tvrdí, že tresty budú odpustené celkovo 7000 ľuďom, medzi nimi aj osobám odsúdeným podmienečne.
