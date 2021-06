OSN vyzýva Kanadu a Vatikán na vyšetrenie neznačených hrobov v školách

Na archívnej snímke budova školy v meste Kamloops v provincii Britská Kolumbia, kde našli pozostatky žiakov pomocou špeciálneho radaru. Foto: TASR/AP

Ženeva 4. júna (TASR) - Právni experti Organizácie Spojených národov vyzvali v piatok kanadskú vládu a Vatikán, aby urýchlene a dôsledne vyšetrili nálezy neoznačených hrobov v cirkevnej škole pre pôvodné obyvateľstvo v západnej Kanade.Skupina deviatich expertov žiada kanadské úrady o plnohodnotné vyšetrovanie okolností a zodpovednosti za dané úmrtia vrátane forenzného skúmania nájdených pozostatkov. Chcú tiež, aby úrady identifikovali a zaregistrovali nezvestné deti.Agentúra AFP poznamenala, že táto skupina expertov nehovorí v mene OSN, ktorej však podáva správy o svojich zisteniach.AFP dodala, že experti vyzvali vládu v Ottawe, aby vykonala podobné vyšetrovania vo všetkých ostatných internátnych školách pre pôvodné obyvateľstvo v Kanade. Experti pritom zdôraznili, že obete majú právo poznať celý rozsah všetkých porušení zákona, ku ktorým došlo, a to vrátane prípadov mučenia či sexuálneho násilia páchaného na deťoch. Apelovali tiež na pomenovanie a potrestanie ešte žijúcich vinníkov.Experti OSN sa obrátili aj na katolícku cirkev a vyzvali ju, aby súdnym orgánom poskytla úplný prístup do archívov internátnych škôl, a "".Masový hrob s pozostatkami 215 detí našli nedávno na pozemku internátnej školy v meste Kamloops v kanadskej provincii Britská Kolumbia. Takéto školy boli zriaďované na asimiláciu pôvodných obyvateľov Kanady.Správcovia školy v Kamloopse zmienené úmrtia nikdy nezdokumentovali. Na pozostatky natrafili počas nedávno prieskumu rádiolokačnou technikou v priestoroch školy, ale zatiaľ žiadne z tiel nevykopali.Kanadský premiér Justin Trudeau v reakcii na šokujúci nález sľúbil, že vláda pomôže pri hľadaní potenciálnych neoznačených hrobov v ďalších bývalých rezidenčných školách.Medzi expertmi OSN boli osobitní spravodajcovia OSN pre práva pôvodných obyvateľov, sexuálne vykorisťovanie detí či ponižujúce zaobchádzanie a tiež predseda pracovnej skupiny pre násilné zmiznutia.V období rokov 1863-1998 odobrali od rodín v Kanade viac ako 150.000 detí a umiestnili ich do rezidenčných internátnych škôl. Veľa z detí sa už nikdy nevrátilo do svojich domovských komunít, v školách nesmeli rozprávať svojím rodným jazykom ani hlásiť sa k svojej kultúre a zvykom.V správe, ktorú v Kanade zverejnili v roku 2015, je tento prístup označený za "". V roku 2008 sa kanadská vláda za tento systém oficiálne ospravedlnila.