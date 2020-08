Experti OSN vyzvali na nezávislé vyšetrovanie explózie v Bejrúte

Ženeva 14. augusta (TASR) - Ľudskoprávni experti OSN vo štvrtok vyzvali na okamžité a nezávislé vyšetrovanie ničivého výbuchu v libanonskej metropole Bejrút, informovala o tom agentúra AFP.



Skupina odborníkov v tejto súvislosti zároveň vyzvala Radu OSN pre ľudské práva so sídlom v Ženeve, aby v septembri zvolala mimoriadnu diskusiu.



Libanonský prezident Michel Aún odmietol výzvy na medzinárodné vyšetrovanie výbuchov v bejrútskom prístave zo 4. augusta, ktoré požadovali demonštranti.



"Podporujeme výzvy na okamžité, nestranné, dôveryhodné a nezávislé vyšetrovanie... s cieľom preskúmať v súvislosti s explóziou všetky tvrdenia, obavy a potreby, ako aj porušenia ľudských práv," uviedlo približne 38 expertov OSN v spoločnom vyhlásení.



Vyšetrovanie by malo mať silný mandát na vyšetrenie "akýchkoľvek systémových zlyhaní libanonských orgánov a inštitúcií z hľadiska ochrany základných ľudských práv".



Experti OSN zdôraznili, že počas vyšetrovania by sa mala zachovať dôvernosť informácií a ochrana obetí i svedkov, pričom zistenia by sa mali zverejniť.



Libanonský parlament schválil vo štvrtok návrh, aby bol v Bejrúte vyhlásený výnimočný stav. Stalo sa tak na prvom zasadnutí parlamentu od mohutného výbuchu v bejrútskom prístave, ktorý si vyžiadal viac ako 170 obetí a vyše 6000 zranených.



Explózia a následná tlaková vlna poškodili rozsiahle oblasti mesta, bez strechy nad hlavou zostalo takmer 300.000 obyvateľov.