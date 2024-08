Experti OSN vyzvali na prepustenie všetkých politických väzňov z Ruska

Ženeva 2. augusta (TASR) - Ľudskoprávni experti Organizácie Spojených národov (OSN) vyzývajú na prepustenie stoviek ďalších politických väzňov z Ruska. Uviedli to v piatok v spoločnom vyhlásení, ktorým reagovali na štvrtkovú výmenu väzňov medzi západnými štátmi a Ruskom. TASR píše na základe správy agentúry DPA.



Skupina expertov Rady OSN pre ľudské práva (HRC) uvítala prepustenie 16 ľudí, ktorí boli uväznení za svoju politickú činnosť alebo aktivizmus. "Ruská vláda musí okamžite a bezpodmienečne prepustiť všetkých zostávajúcich politických väzňov," uviedli.



Pracovníci HRC vo vyhlásení uviedli, že v Rusku je stále zadržiavaných 700 až 1372 ľudí na základe falošných alebo politicky motivovaných obvinení.



Vo štvrtok v tureckej Ankare došlo k rozsiahlej výmene väzňov medzi Ruskom, Bielorusom a Spojenými štátmi, Nemeckom, Poľskom, Slovinskom a Nórskom. Medzi osobami, ktoré Rusko prepustilo, boli aj traja americkí občania a jedna osoba so stálym pobytom v USA. Do vlasti sa vrátili napríklad novinár Evan Gershkovich či bývalý príslušník námornej pechoty Paul Whelan.