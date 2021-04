Experti OSN vyzvali na urgentný prevoz chorého Navaľného do zahraničia

Ženeva 21. apríla (TASR) - Skupina ľudskoprávnych expertov OSN vyjadrila v stredu znepokojenie nad zhoršujúcim sa zdravotným stavom väzneného kritika Kremľa Alexeja Navaľného a vyzvala na jeho urgentný prevoz do zahraničia, aby mu mohla byť poskytnutá adekvátna lekárska starostlivosť. Informovala o tom agentúra AFP.



"Sme hlboko znepokojení tým, že pána Navaľného držia v podmienkach, ktoré by sa dali považovať za mučenie či kruté, neľudské a ponižujúce zaobchádzanie či trestanie," uviedli odborníci, ktorých vyjadrenie však nie je stanoviskom OSN.



"Sme presvedčení, že život pána Navaľného je vo vážnom ohrození," varovali štyria nezávislí experti venujúci na otázkam slobody vyjadrovania, mučenia, mimosúdnych popráv a právu na fyzické a duševné zdravie.



Ruských predstaviteľov vyzvali, aby zaistili Navaľnému "prístup k jeho vlastným lekárom a umožnili mu evakuáciu do zahraničia z dôvodu nevyhnutnej lekárskej starostlivosti." Zdôraznili, že "ruská vláda je počas výkonu trestu zodpovedná za Navaľného život a zdravie". Experti OSN tiež poukázali na predchádzajúce rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP), podľa ktorých "neexistuje nijaký právoplatný základ na Navaľného zatknutie, súd či uväznenie v Pokrove".



Výzva bola zverejnená v deň, keď sa v Rusku konajú masové protesty na podporu Navaľného, na ktorých už zadržali viac ako 320 ľudí.