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Experti OSN žiadajú od Vietnamu vysvetlenie údajného únosu aktivistov
Vietnamské úrady v septembri potvrdili, že zadržali troch mužov - Austrálčana, Nóra a Vietnamca -, ktorých obvinili z terorizmu a falšovania dokumentov.
Autor TASR
Ženeva 26. novembra (TASR) - Vietnam musí vysvetliť, ako sa traja prodemokratickí aktivisti ocitli vo väzbe pre obvinenia z terorizmu po tom, čo ich údajne uniesli zo susednej Kambodže. Vo štvrtok to vyhlásili v oficiálnej tlačovej správe nezávislí experti pracujúci pre Radu OSN pre ľudské práva. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Vietnamské úrady v septembri potvrdili, že zadržali troch mužov - Austrálčana, Nóra a Vietnamca -, ktorých obvinili z terorizmu a falšovania dokumentov. Experti vyzvali Vietnam, aby objasnil okolnosti a právny základ ich zadržania. Zároveň zdôraznili, že Kambodža má povinnosť prípad vyšetriť a Vietnam musí spolupracovať a objasniť prípadnú účasť svojich predstaviteľov na údajných únosoch a zmiznutiach osôb.
Organizácia Viet Tan koncom septembra oznámila, že dvaja jej členovia - nórsky občan Nguyen Duc Thuan a austrálsky občan Tran Hiep - boli unesení z Kambodže a násilím prevezení do Vietnamu. Nezvestní boli od 18. septembra. Vietnamské ministerstvo verejnej bezpečnosti neskôr potvrdilo ich zatknutie spolu s Vietnamcom Thai Cong Truong Sonom.
Za terorizmus hrozí vo Vietname až 15 rokov väzenia. Podľa organizácie Human Rights Watch (HRW) je v krajine väznených viac ako 160 politických väzňov.
Vietnamské úrady v septembri potvrdili, že zadržali troch mužov - Austrálčana, Nóra a Vietnamca -, ktorých obvinili z terorizmu a falšovania dokumentov. Experti vyzvali Vietnam, aby objasnil okolnosti a právny základ ich zadržania. Zároveň zdôraznili, že Kambodža má povinnosť prípad vyšetriť a Vietnam musí spolupracovať a objasniť prípadnú účasť svojich predstaviteľov na údajných únosoch a zmiznutiach osôb.
Organizácia Viet Tan koncom septembra oznámila, že dvaja jej členovia - nórsky občan Nguyen Duc Thuan a austrálsky občan Tran Hiep - boli unesení z Kambodže a násilím prevezení do Vietnamu. Nezvestní boli od 18. septembra. Vietnamské ministerstvo verejnej bezpečnosti neskôr potvrdilo ich zatknutie spolu s Vietnamcom Thai Cong Truong Sonom.
Za terorizmus hrozí vo Vietname až 15 rokov väzenia. Podľa organizácie Human Rights Watch (HRW) je v krajine väznených viac ako 160 politických väzňov.