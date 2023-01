Experti OSN žiadajú vyšetrovanie možných zločinov vagnerovcov v Mali

Ženeva 31. januára (TASR) - Právni experti OSN v utorok vyzvali na okamžité nezávislé vyšetrenie podozrení zo spáchania vojnových zločinov v Mali, ktoré sú pripisované jednotkám malijskej armády a žoldnierom z ruskej Vagnerovej skupiny.



Ako informovala agentúra AFP, experti OSN vo svojom vyhlásení zverejnenom v Ženeve uvádzajú, že od roku 2021 dostávajú alarmujúce správy o neprávostiach, ktorých sa údajne dopúšťajú malijské ozbrojené sily a ich spojenci na rôznych miestach západoafrického štátu Mali.



OSN v tejto súvislosti eviduje správy o popravách, masových hroboch, mučení, znásilňovaní a sexuálnom násilí, plienení, svojvoľnom zadržiavaní a násilných zmiznutiach osôb.



Experti uviedli, že sú obzvlášť znepokojení správami o masových popravách, ku ktorým došlo vlani v marci v dedine Moura v strednej časti Mali.



Podľa ich informácií "malijské sily v sprievode vojenského personálu, ktorý pravdepodobne patrí k Vagnerovej skupine, popravili v priebehu niekoľkých dní stovky ľudí." Väčšina obetí boli zrejme príslušníci miestnej etickej menšiny Fulani.



Organizácia Human Rights Watch (HRW) v súvislosti s krviprelievaním v Moure bila na poplach už v apríli minulého roka. Uviedla, že v tomto zrejme najhoršom samostatne spáchanom zverstve, ktoré bolo zaznamenané počas dlhoročného konfliktu v Mali, bolo zrejme zabitých okolo 300 civilistov.



O prístup do danej lokality žiadali aj mierové sily OSN.



Experti OSN v utorok uviedli, že svoje obavy tlmočili aj priamo malijskej vláde. Deklarovali pri tom, že "využívanie žoldnierov, subjektov podobných žoldnierom a súkromných bezpečnostných a vojenských spoločností len zhoršuje špirálu násilia a beztrestnosti" v tejto veľkej západoafrickej krajine.



Vagnerovci, neslávne známa žoldnierska skupina založená v roku 2014 a spájaná s Kremľom, sa už zapojila do konfliktov v Afrike, Latinskej Amerike i na Blízkom východe, ako aj na Ukrajine.



Začiatkom januára ju Spojené štáty označili za nadnárodnú zločineckú organizáciu, čím ju zaradili do jedného radu s talianskymi mafiánskymi skupinami a japonským a ruským organizovaným zločinom.



Medzi expertmi, ktorí prišli s výzvou týkajúcou sa Mali, sú členovia pracovnej skupiny OSN pre využívanie žoldnierov a osobitní spravodajcovia pre problematiku mučenia a ochranu práv v čase boja proti terorizmu. Vymenovala ich Rada OSN pre ľudské práva, ale nevystupujú v mene OSN.