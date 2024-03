Experti podporovaní OSN majú dôkazy o mučení ukrajinských zajatcov

Ženeva 15. marca (TASR) - Experti na ľudské práva podporovaní OSN v piatok oznámili, že získali nové dôkazy o mučení ukrajinských vojnových zajatcov ich ruskými väzniteľmi. Experti tvrdia, že takéto praktiky by mohli byť vojnovými zločinmi, uviedla agentúra AP.



Vyšetrovacia komisia pre Ukrajinu uviedla, že k takémuto porušovaniu ľudských práv dochádza, odkedy ruský prezident Vladimir Putin pred viac ako dvoma rokmi nariadil svojim jednotkám inváziu na Ukrajinu. V dôsledku vojny narastá aj utrpenie civilistov.



Nové dôkazy posilňujú predchádzajúce zistenia komisie, že mučenie používané ruskými orgánmi na Ukrajine a v Ruskej federácii je rozšírené a systematické, uviedla komisia vo svojej najnovšej správe.



Experti zaznamenali aj prípady mučenia, znásilňovania a vraždenia ukrajinských civilistov, ku ktorým dochádza v mestách okupovaných Ruskom, a nezákonný vývoz ukrajinských detí do Ruska.



Okrem toho ruské jednotky pri svojich vojenských operáciách naďalej neberú ohľad na to, že pri nich môžu zasiahnuť aj bytové a rodinné domy, nemocnice či kultúrne pamiatky.



Správa expertov obsahuje aj dôkazy o iných vojnových zločinoch a zločinoch proti ľudskosti, ktorých sa dopúšťa Rusko.



Čo sa týka ukrajinskej strany, expertná správa konštatuje "niekoľko porušení" ľudských práv ukrajinskými orgánmi voči ľuďom podozrivým zo spolupráce s Ruskom.



Komisia poverená Radou pre ľudské práva podporovanou OSN uviedla, že vykonala viac ako dve desiatky ciest na Ukrajinu a čerpala z rozhovorov s viac ako 1400 mužmi a ženami, ktoré boli zaznamenané za posledné dva roky.



V jednom prípade bývalý ukrajinský zajatec, ktorý expertmi nebol identifikovaný, opísal, že mal zlomenú kľúčnu kosť, vyrazené zuby a zranenú nohu a bol bitý až tak, že prosil, aby ho jeho trýznitelia radšej zabili. Po prepustení zo zajatia podstúpil do januára tohto roku 36 hospitalizácií.



Kým expertný tím vyzdvihol pomoc ukrajinských úradov pri jeho vyšetrovaní, ruské úrady kritizoval za nízku mieru spolupráce, pričom uviedol, že nedostal žiadnu odpoveď na svoje takmer dve desiatky žiadostí o stretnutia, prístup k zajatcom a informácie.