Experti: Pokles počtu prípadov COVID-19 v Británii môže byť dočasný

Londýn 22. júla (TASR) - Zjavný pokles počtu prípadov ochorenia COVID-19 v Británii by mohol byť dočasný pred návratom exponenciálneho rastu, varovali vo štvrtok britskí experti. Informujú o tom agentúry DPA a PA Media.



Vo štvrtok v ranných hodinách zaznamenali v krajine ďalších 39.906 laboratórne potvrdených prípadov COVID-19, čo je oproti stredajším 44.104 prípadom pokles. Počet nových úmrtí bol 84, kým v stredu predstavoval 73. Podľa profesora medicíny Paula Huntera bol štvrtok prvým dňom od začiatku mája, keď zaznamenali nižší počet prípadov, než v ten istý deň predchádzajúceho týždňa.



Podľa neho je však ešte stále predčasné vidieť akýkoľvek dosah uvoľnenia opatrení z 19. júla. Istý pokles v počte prípadov nákazy je aj dôsledkom toho, že deti sa už netestujú s takou pravidelnosťou ako doteraz, pretože sú školské prázdniny. "Varoval by som, že toto by mohlo byť dočasné spomalenie predtým, než ku koncu budúceho týždňa začneme vidieť návrat k exponenciálnemu rastu ako výsledku uvoľnenia opatrení," podotkol Hunter.



Podľa neho sa to nebude dať s istotou určiť do 9. augusta, teda tri týždne po tzv. "dni slobody" z 19. júla.



"Počty infekcií počas minulého roka ukazovali prudké nárasty i poklesy, presne ako dnes, je teda múdrejšie brať do úvahy trendy, než sa príliš zaoberať dennými počtami," upozornil docent bunkovej mikrobiológie na univerzite v Readingu Simon Clarke.



"Ešte sme neboli svedkami dosahu uvoľnenia posledných obmedzení z 19. júla v číslach, nevideli sme ani to, ako letné prázdniny ovplyvnia počty infekcií. V každom prípade sa akékoľvek dobré správy o poklese prípadov v čase zatvorených škôl môžu príchodom septembra zvrátiť," citovala Clarkea agentúra DPA.