Experti reagujú na rozmiestnenie ruských jadrových zbraní v Bielorusku

Viedeň/Washington 26. marca (TASR) - Medzinárodná kampaň za zákaz jadrových zbraní (ICAN) v spojitosti s plánom Ruska na umiestnenie jadrových zbraní v Bielorusku upozornila na nebezpečnú eskaláciu. Experti to označili za mimoriadny krok či pokus o zastrašenie Severoatlantickej aliancie. TASR o tom informuje na základe nedeľňajších správ agentúry Reuters a novín Die Zeit a The Guardian.



"ICAN odsudzuje túto mimoriadne nebezpečnú eskaláciu, ktorá zvyšuje pravdepodobnosť použitia jadrových zbraní," uviedla táto kampaň na Twitteri. Zdieľanie jadrových zbraní podľa ICAN zhoršuje situáciu v spojitosti s konfliktom na Ukrajine a hrozí riziko katastrofických humanitárnych následkov.



ICAN tiež píše, že prijatie jadrových zbraní inej krajiny na svojom území je zakázané na základe medzinárodnej Zmluvy o zákaze jadrových zbraní (TPNW) – Moskva ani Minsk však nie sú zmluvnou stranou tejto dohody.



Ruský prezident Vladimir Putin v sobotu oznámil, že Rusko uzavrelo so susedným Bieloruskom dohodu, ktorá umožňuje Moskve rozmiestniť taktické jadrové zbrane na bieloruskom území. Rusko však podľa prezidenta touto dohodou neporušuje prísľuby o nešírení jadrových zbraní, píše Reuters.



"Je to súčasť Putinovho pokusu zastrašiť NATO," uviedol pre nemecký týždenník Die Zeit Hans Kristensen, špecialista na oblasť zbrojenia a bezpečnosti z Federácie amerických vedcov (FAS).



Analytik Nikolaj Sokol to označil za veľmi významný krok. "Rusko bolo vždy veľmi hrdé, že nemá jadrové zbrane mimo svojho územia. Teraz to menia a je to veľká zmena," uviedol tento expert z Viedenského centra pre odzbrojenie a nešírenie zbraní (Vienna Center for Disarmament and NonProliferation - VCDNP).



Americké ministerstvo zahraničných vecí pre stanicu CNN uviedlo, že bude naďalej sledovať dôsledky vyplývajúce z plánu Ruska umiestniť tieto zbrane v Bielorusku. Svoju stratégiu v oblasti jadrových zbraní však nezmení.



"Nevidíme žiadny dôvod na zmenu nášho strategického jadrového postoja a ani žiadne náznaky, že sa Rusko pripravuje použiť jadrovú zbraň," uviedol vo vyhlásení hovorca amerického rezortu diplomacie Vedant Patel.



TPNW zakazuje použitie, vývoj, výrobu, testovanie a skladovanie jadrových zbraní, ako aj vyhrážanie sa ich použitím. Valné zhromaždenie OSN ju prijalo ešte v júli 2017 s podporou 122 krajín a do platnosti vstúpila v januári 2021.



Vo svete je oficiálne deväť krajín, ktoré disponujú jadrovými zbraňami. Ani jedna sa však k TPNW nepripojila, pripomína agentúra DPA.