Experti sledujú subvariant omikronu označovaný ako BA.2

New York 26. januára (TASR) - Vedci a odborníci z oblasti zdravotníctva na celom svete sledujú subvariant koronavírusového variantu omikron s označením BA.2, ktorý už zaznamenali v najmenej 40 krajinách sveta. Informovala o tom v stredu agentúra AP.



Viac ako 30 krajín dodalo v období od polovice novembra do medzinárodnej databázy GISAID takmer 15.000 genetických sekvencií subvariantu BA.2, približuje AP. Väčšina z nich, 96 percent, pochádzala u USA.



Iniciatíva GISAID podporuje šírenie údajov o vírusoch vrátane koronavírusu, ktorý vyvoláva ochorenie COVID-19.



Pôvodný variant omikron, objavený vlani v novembri v Juhoafrickej republike, dostal označenie BA.1. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) ho v novembri vyhlásila za "variant vyvolávajúci znepokojenie".



BA.1 a BA.2 sú v súčasnosti považované za subvarianty omikronu. Zdravotnícke úrady však podľa AP novému subvariantu môžu dať samostatný názov v prípade, že ho vyhlásia za "variant vyvolávajúci znepokojenie".



Subvariant BA.2 má množstvo mutácií. "Nie je jasné, aké významné tieto mutácie sú – najmä pre ľudí, ktorí sa stretli s pôvodným omikronom," povedal Jeremy Luban, virológ z Massachusettskej univerzity (UMass).



BA.2 môže byť podľa vedcov ťažší na odhalenie, pretože niektoré jeho genetické vlastnosti sťažujú jeho určenie pri vyhodnocovaní testov. Niektorí vedci vyjadrujú obavy, že by mohol byť nákazlivejší než pôvodný omikron.