Experti spochyňujú tvrdenie Johnsona o smrteľnejšom variante vírusu

Londýn 23. januára (TASR) - Britskí zdravotnícki experti v sobotu čiastočne spochybnili tvrdenie premiéra Borisa Johnsona, ktorý naznačil, že britský variant nového koronavírusu môže byť smrteľnejší než ten pôvodný. Podľa vedcov to ešte nie je potvrdené dostatočným množstvom údajov, informovali spravodajská stanica BBC a agentúra DPA.



Šéfka anglického úradu verejného zdravia (PHE) Yvonne Doyleová pre BBC povedala, že stále nie je "úplne jasné" či britský variant možno spojiť s vyššou úmrtnosťou.



Uviedla, že o tom existujú určité dôkazy, ktoré však vychádzajú z príliš malého počtu skúmaných prípadov a tak je "veľmi priskoro hovoriť o tom, že to tak naozaj je".



Jej tvrdenie podporil aj Mike Tildesley z vládneho poradného vedeckého panelu SAGE. Uviedol pritom, že Johnsonovo vyhlásenie o vyššej úmrtnosti ho "prekvapilo". "Počkal by som týždeň či dva na trochu väčší monitoring situácie, než k tomu spravíme naozaj silné závery," dodal.



Hlavný vedecký poradca britskej vlády Patrick Vallance ešte v piatok povedal, že prvotné údaje naznačujú, že nový britský variant vírusu môže byť smrteľnejší asi o 30 percent.



Zdôraznil však, že nie je k dispozícii dostatok údajov a okolo týchto čísel stále panuje "veľká neistota".



Vallance zároveň dodal, že existuje "čoraz viac dôkazov" o tom, že vakcíny od firiem AstraZeneca a Pfizer používané v Británii sú účinné aj proti novému variantu vírusu.



Premiér Johnson v piatok povedal, že existujú isté dôkazy o tom, že nový britský variant je smrteľnejší než ten, ktorí doteraz medzi nakazenými prevládal. Medzi odborníkmi už dlhšie panuje zhoda v tom, že tento variant je nákazlivejší. Nijaký vyššie postavený britský činiteľ však dosiaľ nehovoril o tom, že by bola s novým variantom spojená aj vyššia úmrtnosť.