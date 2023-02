Experti: Turecko zanedbalo stavebné zákony v oblasti so zemetraseniami

Istanbul 10. februára (TASR) - Turecké úrady dlhoročne zanedbávali stavebné zákony a povoľovali neprimeranú výstavbu v oblastiach ohrozených zemetraseniami. Zhodli sa na tom viacerí experti. TASR správu prevzala v piatok z agentúry AP a webovej stránky stanice BBC.



Turecko podľa expertov dlhé roky "pokúšalo osud", keď tieto zákony nepresadzovalo a povoľovalo - v niektorých prípadoch dokonca podporovalo - stavebnú činnosť na nevhodných miestach.



Úrady už začali zanedbávanie pravidiel výstavby skúmať po pondelkovom zemetrasení na juhovýchode Turecka. Doteraz si v tejto krajine a susednej Sýrii vyžiadalo viac než 21.000 obetí na životoch.



"Ide o nešťastie spôsobené odfláknutou výstavbou, nie zemetrasením," povedal David Alexander, ktorý pôsobí ako profesor v oblasti núdzového plánovania na University College London (UCL). Maximálna intenzita zemetrasenia nemohla zničiť dôkladne postavené budovy, uviedol pre pre BBC



Eyup Muhcu, predseda tureckej komory architektov označil za "známy fakt", že mnohé budovy zničené zemetrasením, boli postavené z materiálu horšej kvality a často nespĺňali stavebné predpisy. To sa podľa jeho slov vzťahuje aj na novopostavené byty, takmer dve desaťročia po tom, ako Turecko zaviedlo v oblasti stavebných zákonov moderné štandardy.



Ich dodržiavanie by však bolo finančne nákladné, nepopulárne a obmedzilo by hlavnú hnaciu silu hospodárskeho rastu krajiny. Úrady preto podľa expertov takéto problémy prehliadali.



Turecký minister spravodlivosti Bekir Bozdag vo štvrtok oznámil, že osoby, ktoré "zanedbali svoje povinnosti a nesú zodpovednosť" za skazu spôsobenú zemetrasením budú postavené pred spravodlivosť.